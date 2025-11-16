leonoticias - Noticias de León y provincia

Herida una mujer de 60 años tras una colisión entre dos turismos en León

El accidente ha tenido lugar en la calle Pedro Ponce de León, en la capital leonesa

León

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:28

Una mujer herida en un accidente en León capital. En tornoa a las 14:33 horas de este domingo, 16 de noviembre, el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la calle Pedro Ponce de León, en la capital.

El accidente ha tenido lugar por una colisión fronto lateral que ha dejado una mujer de 60 años herida.

Desde la sala de operaciones se ha trasladado aviso a Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl. En el lugar, los servicios sanitarios atienden a la mujer que refiere dolor en el pecho.

