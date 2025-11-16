«Me crie jugando entre carbón en Laciana y ahora reparto picadillo en Bélgica por Whatsapp»

Borja Pérez Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:10 Comenta Compartir

Jean Paul Gutiérrez (Bruselas, 1972), pese a que en su lugar de nacimiento no se refleja así, es un leonés más. De familia minera, criado durante todos los veranos en el Valle de Laciana, empadronado en León y fiel seguidor de la Cultural desde la distancia, cumple todos los requisitos para ser considerado como tal.

Y, por si fuera poco, él siempre ha optado por llevar esta tierra por bandera de una forma diferente: a través de la gastronomía, quizás el gran baluarte regional capaz de atravesar cualquier frontera y triunfar independientemente de la cultura. Además, lo ha hecho de una forma tan diferente como moderna, utilizando el Whatsapp como principal vía de difusión y acercamiento a los demás españoles, principalmente leoneses y asturianos, de la zona.

«Mi padre era leonés y mi madre de Huelva y los dos se vinieron a Bruselas con 18 años», explica Gutiérrez. Un cambio de ritmo que marcaría el futuro de toda la familia, pero que mantendría los valores tradicionales dentro de ellos. «Aquí en Bruselas había mucha comunidad española en los setenta y ochenta, pero ahora ya casi no queda nada. Muchos se han jubilado o vuelto a España, y los jóvenes no abren locales porque es muy complicado», admite, introduciendo así los motivos que provocaron que, años después, decidiera dar un paso adelante en la difusión de la tradición leonesa en tierras belgas.

Nunca es tarde para desarrollar una pasión

Fue su tía la que le enseñó la cocina básica tradicional encabezada por el picadillo y el lomo adobado. «Mi tía, que venía desde el pueblo a pasar los inviernos con nosotros, me enseñó a hacer el picadillo. En casa lo hacíamos para nosotros y para algunos amigos asturianos. Era riquísimo y cada año repetíamos», afirma.

Jean Paul y algunos de sus productos.

Ahí se empezaría a fraguar una idea que cobró fuerza en 2019. Tras más de dos décadas trabajando como administrativo, sintió la necesidad de desarrollar su entusiasmo por la charcutería y la carnicería. A día de hoy, combina su profesión con la pasión por los productos tradicionales españoles.

Tras forjar una amistad con un carnicero tradicional de Bruselas, es en su taller donde puede elaborar sus productos y, de esta forma, cumplir con las peticiones de decenas de españoles que viven allí y encuentran en Jean Paul la forma de volver a través de la comida a su tierra natal a pesar de encontrarse a varios miles de kilómetros.

La llamativa manera de compartir sus productos

Sorprende, además, la forma de compartir los productos, a través de un grupo de WhatsApp en el que es él quien avisa cuando tiene el picadillo y el lomo adobado y lo reparte a todos aquellos que se lo pidan.

Aunque nació en Bruselas, Jean Paul no duda al decir que se siente leonés. «Todos los veranos de mi vida los pasé en León. Jugábamos al fútbol, acabábamos con la cara negra de carbón. Era nuestra infancia. Luego mi tía se mudó a la capital, y el piso me quedó a mí, ahora tengo casa en el centro de León», admite.

De hecho, su vínculo con la ciudad se mantiene también a través del fútbol: «Soy seguidor de la Cultural. No me pierdo un partido cuando puedo. La última vez que estuve en León fui al estadio y hacía un frío de la leche. Además, es gracioso porque, cuando marcan gol, desde mi piso de allí se oye perfectamente». Casado con una belga, asegura que en casa no falta el sabor español. «Los tengo todos españolizados. Mis hijos comen lo mismo que se comía en León. El tocino, el cerdo, el jamón, el chorizo… eso ayuda a todo, aunque a partir de los 50 ya no ayuda tanto en lo físico», bromea.

Su sueño, deja claro, sería poder representar los productos de su tierra a través de un establecimiento propio. «Me hubiera encantado ser embajador de los productos artesanales leoneses, tener una tienda aquí en Bruselas y vender productos de León. Pero es muy complicado. Sin apoyo institucional y con los impuestos de aquí, es casi imposible», concluye.

