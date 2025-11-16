León sigue a la espera de un cambio para transformar bajos comerciales en viviendas El ayuntamiento encargó un estudio para habilitar más zonas de las disponibles actualmente para aumentar la oferta en las zonas más tensionadas de la capital

Alberto P. Castellanos León Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:08 Comenta Compartir

La transformación de locales comerciales vacíos en viviendas no es algo muy común en León respecto a otras ciudades españolas en las que esta práctica es muy habitual. La realidad es que sí está permitida la conversión, aunque no en toda la ciudad. Dentro de la denominada 'corona central' de la capital está prohibido salvo en unas zonas delimitadas: el casco histórico y unas zonas de conservación tipológica.

Ampliar Mapa con el área donde no se pueden modificar los bajos en viviendas - dentro de la línea negra- y las excepciones -en rojo, amarillo y morado-. Ayto. de León

Esta regulación ha impedido algunas reformas como la de un local en la Plaza Juan de Austria que, aunque era una primera planta, se denegó al tener acceso desde una planta baja. Los promotores de esta obra lo consideran «una interpretación. El Ayuntamiento tiene marcado en el plan general las zonas en que se admite planta baja y a las que no. En general, en zonas de ensanche no se puede hacer vivienda en ninguna zona», añaden. Un ejemplo de que la normativa es más restrictiva de lo que les gustaría a algunos promotoress y también al propio ayuntamiento leonés vistas sus intenciones.

Modificar el PGOU

Una legislación que puede cambiar pronto porque en enero de 2025, el ayuntamiento de León encargó al Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV), un estudio para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la capital para habilitar los locales vacíos y oficinas para su uso en vivienda en aquellas zonas donde la incidencia de desocupación sea más grave.

Un paso más en el camino iniciado en 2023 para replantearse la actual ordenación urbana y extender las posibilidades de acomodar una vivienda en bajos.

Condiciones mínimas y otros supuestos

Lo que no se plantea modificar son las condiciones mínimas establecidas para que estos espacios cuenten con unas condiciones mínimas de habitabilidad. La superficie no puede ser inferior a 45 metros cuadrados útiles donde, como mínimo, se disponga de cocina, cuarto de baño, un espacio para dormitorio doble y salón, además de una salida a la vía pública o a un patio para asegurar una ventilación, iluminación y salubridad.

Estas reconversiones poco habituales en León sí que se observan más a la hora de transformar esos bajos comerciales en hoteles, apartamentos o pisos turísticos. Una alternativa de negocio que aprovecha esos locales en desuso en zonas del centro donde la afluencia de visitantes asegura unas buenas tasas de ocupación.