Situación de la carretera de Villamanín.

Situación de la carretera de Villamanín. Fernando Rodríguez

Las lluvias destrozan la recién asfaltada carretera entre Villamanín y Aralla

El paso de la borrasca Claudia por la provincia de León ha dejado graves destrozos en la LE-3503 entre Villamanín de la Tercia y Aralla de Luna

I. Santos

I. Santos

León

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:42

Ni una semana ha durado el asfalto de la LE-3503 entre Villamanín de la Tercia y Aralla de Luna. Las fuertes lluvias de los últimos días en la provincia de León ocasionadas por la borrasca Claudia han causado graves daños en esta carretera.

Los trabajos de asfaltado habían acabado el pasado 7 de noviembre y este fin de semana los daños del agua eran visibles en múltiples puntos de la vía. En una de las zonas de la LE-3503 un pequeño argayo ha caído sobre la vía, en otras zonas la carretera se ha llenado de arena y piedra que durante la obra había colocado a los laterales de la misma. Y en otras zonas el agua caída por la montaña ha socavado el asfalto, dejando una parte hueca.

Un problema que no sólo afecta a la estabilidad de los vehículos que circulen por ella en estos momentos, sino que podría traer graves consecuencias al paso de las máquinas quitanieves que se espera tengan que actuar a lo largo de esta semana.

El peso de estos vehículos en una carretera que ha quedado hueca en determinadas zonas es uno de los temores de los vecinos de las localidades cercanas.

