León capta uno de cada seis euros de las inversiones provincializadas para 2026

No falta casi nada o, lo que es lo mismo, está casi todo en materia de inversiones que la Junta lleva comprometiendo desde hace años para la provincia de León. No es para menos con un presupuesto que se expande un 25% para esta tierra con respecto a las últimas cuentas que fueron aprobadas, de la mano de Vox, en el ejercicio de 2024.

El borrador del Presupuesto General de la Comunidad para 2026 contempla 285,5 millones de euros en inversiones reales para la provincia de León. Esto supone uno de cada seis euros del presupuesto provincializado global que destina a este capítulo 1.725 millones de euros.

Por consejerías, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es la que más inversión capta para León. Se superan los 50 millones de euros con la transformación y modernización del regadío como principal acaparador del presupuesto.

Le sigue de cerca la consejería de Suárez-Quiñones, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con 43 millones. El grueso de la inversión va destinada a la prevención de incendios y a la restauración de las zonas afectadas, así como la recuperación de las zonas mineras. Destacan partidas de 120.000 euros para el Parque Nacional de Picos de Europa o los 160.000 euros en promoción de caza y pesca.

Otras grandes inversiones están previstas en Educación, donde aparecen el IES de Villaquilambre, el polideportivo de Eras o el Conservatorio de Música con partidas millonarias. También hay 590.000 euros para la construcción del edificio de Infantil del Trepalio, hasta 575.000 euros para el IES Ordoño o la ampliación de tres aulas en el CRA Emilio de Azadinos.

En cuanto a Sanidad, la principal cuantía irá dirigida a una demanda histórica como el Centro de Salud de Sahagún -3,6 millones presupuestados-, o la nueva unidad de Reanimación del Caule y la unidad satélite de Radioterapia de El Bierzo. Otras obras menores que se contemplan afectarían al centro de salud de José Aguado, Ponferrada I, Villaquilambre o San Andrés.

Para Movilidad y Transformación Digital, que tiene 14,4 millones asignados a León, tiene en la conservación de carreteras o la migración del Scayle a la nueva sede las principales partidas. También aparecen la rehabilitación de las vías de Prioro a puerto del Pando o la mejora de la plataforma de Puente Villarente a Gradefes o la restauración del puente de Villafer.

La última de las carteras que engloba grandes cifras es la de Cultura, Turismo y Deporte que invertiría hasta 4,3 millones en Sabero -Grupo Minero Sucesiva y Ferrería de San Blas-, casi un millón para las vidrieras y el pórtico de la Catedral de León o dos millones para la reconstrucción de Las Médulas.

Cierran el resumen por áreas: Economía y Hacienda -6,3 millones-; Industria, Comercio y Empleo -1,8 millones-; y Familia e Igualdad de Oportunidades -2,7 millones-.

Somacyl, Patrimonio Natural y Santa Bárbara

Al margen del desglose por consejerías, el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León otorga una partida de 105 millones de inversión en la provincia para la empresa pública Somacyl. En este sentido, la Red de Calor de León acapara el 25% de esa cuenta y a ello hay que sumar la actuación paralela de la calle Ancha que tiene asignados 1,7 millones La promoción de la vivienda eficiente tiene asignados hasta 15 millones de euros para León, Ponferrada, Villadangos, Santa Marina del Rey, Hospital de Órbigo, Mansilla de las Mulas, Astorga y Almanza. Mientras que la urbanización de polígonos industriales tiene 22,7 millones para el Tecnológico, El Bayo, Villadangos y una pequeña partida para El Crispín de La Robla.

La Fundación Patrimonio Natural asigna 8,4 millones en pequeñas partidas para los proyectos turísticos que salpican toda la provincia de León. Destaca el CRAS de León -en La Ercina- que tendrá dos millones de euros; el puente colgante y la senda circular del embalse de Riaño -800.000 euros- y la pasarela en el embalse de Bárcena -600.000 euros-.

Por último, la Fundación Santa Bárbara asigna 2,4 millones para el proyecto de la mina en vivo de Villablino y el proyecto Genmin de Folgoso de la Ribera.