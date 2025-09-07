El Parque Tecnológico de León sigue al alza y ya supera los 2.000 puestos de trabajo Estas instalaciones han acogido una nueva empresa en 2024, año en el que se han sumado más de 150 empleos

Leonoticias León Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

El Parque Tecnológico de León ha continuado con su evolución en el año 2024, donde ha visto como una empresa más se ha instalado allí y donde se han generado 152 puestos de trabajo más.

El empleo directo de empresas y centros tecnológicos aumentó un 7,7 por ciento, al pasar de 1.985 a 2.137 en el centro leonés. Un importante incremento que no está justificado con la nueva empresa instalada sino por el refuerzo de plantilla del resto de sociedades. Si se compara con 2019, los empleados se han disparado más de un 60 por ciento al haber 850 trabajadores más.

Esta tendencia es contraria a la del otro parque tecnológico de la comunidad, el de Boecillo, en Valladolid, que contabilizó el año pasado la pérdida de seis empresas (en 2022 se perdieron dos), por lo que la cifra se situó en 74. El complejo acumula caídas constantes en los últimos años. En 2019, antes de la pandemia del covid, contaba con cien empresas instaladas y desde entonces no ha parado de perder compañías, salvo el pequeño repunte de 2023.

El informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2024 del Consejo Económico y Social (CES), subraya la trayectoria ascendente «constante» desde 2019 en el complejo leonés, tanto en número de empresas como en generación de empleos, sin retrocesos «significativos». Añade que los daos del año pasado prolongan la tendencia de crecimiento registrada en ejercicios anteriores y consolida el crecimiento producido por la pandemia.

Startups

Además, el CES de Castilla y León valora que Boecillo alberga la Incubadora de Empresas Biotecnológicas (Bioincubadora), un espacio dirigido a investigadores y emprendedores orientados al desarrollo de productos biotecnológicos con potencial de comercialización en sectores estratégicos como salud, agroindustria, energía y medio ambiente. Para ello, la Bioincubadora impulsa la creación y consolidación de jóvenes empresas innovadoras, facilitando un entorno técnico y económico «favorable».

En 2024, la bioincubadora albergó a diez 'startups' biotecnológicas así como al clúster Vitartis, la Unidad de Astrobiología de la Universidad de Valladolid (UVa) y las oficinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Temas

CSIC