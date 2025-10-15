Restaurar por completo las vidrieras de la Catedral de León costaría diez millones La joya del templo leonés, que custodia casi 2.000 metros cuadrados de cristal, avanza hasta el 60% de ellas rehabilitadas en un arduo proceso

La Catedral de León es un saco sin fondo. Siempre hay algo que arreglar, mejorar o rehabilitar. Por algo es el principal monumento de la ciudad y la atracción más visitada cada año por los turistas.

La joya leonina impresiona por fuera y encoje por dentro. Si tiene un reclamo singular esas son sus vidrieras, únicas en el mundo, solo comparables a otros lugares contemporáneos a ella como la majestuosa Saint Chapelle de París o la catedral de Chartres con sus 176 ventanales.

En España, de las 107 iglesias católicas con condición de catedral, la de León es la que más ventanas acumula con 130 y tres grandes rosetones. El templo leonés cuenta con una colección de 737 vidrieras que se extienden en una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, tal y como confirma el administrador Mario González.

737 vidrieras totales
El rosetón está compuesto por 49 vidrieras o ventanas
Con la superficie total de esas vidrieras se podría cubrir la calle Ancha.
2.000 metros cuadrados
Con la restauración ya en marcha, quedan por rehabilitar algo menos de la mitad de las vidrieras.
60% Restaurado
40% Sin restaurar

Todas ellas fueron confeccionadas entre los siglos XIII y XX y están consideradas como una de las mejores colecciones del mundo.

Sin embargo, como toda reliquia que se precie, requieren de una ardua tarea para mantener intacto este patrimonio. A las obras sobre los muros, o las actuales en el trascoro, se suman constantemente la reparación de los pequeños cristales que decoran cada uno de los ventanales.

«Seguimos con la restauración porque tenemos muchas pendientes en este programa», reconocen desde el cabildo. Los últimos trabajos se concentran en el vitrial sur-14 y en el último de la nave central. Después quedará acometer obras en el crucero. En total restan por restaurar 800 metros cuadrados de vidrieras según estiman en la Administración. Unas vidrieras que no han estado exentas de polémicas e incluso de un posible 'cambiazo' en Cataluña.

Ampliar Labores de restauración de las vidrieras.

El templo se encuentra en negociaciones con la Junta de Castilla y León para detallar un programa de restauración de vidrieras y saber qué parte aporta Patrimonio. Y es que el coste para mantener el símbolo de la catedral en buen estado es elevadísimo.

Mario González recuerda que de los 2.000 metros cuadrados de vidriera ya se ha restaurado el 60%. El precio de cada metro cuadrado cuesta 5.000 euros, según las cuentas del cabildo catedralicio, porque la restauración debe estar «muy bien hecha». Cabe recordar que otro de los monumentos anteriormente citados, como la Sainte-Chapelle de París, también vio acometer una reciente completa restauración de sus vidrieras y el coste de los trabajos ascendieron a diez millones de euros y tuvo un periodo de ejecución de siete años.

Estos trabajos empiezan por el desmontaje de las vidrieras, una de las partes más complicadas. Después se realiza un pegado con argamasa para evitar que puedan romperse. Primero se fotografían y luego se fijan para ver si hay algún cristal suelto. De ahí pasan al tallar, donde se hace un examen de patologías y unos planos en los que figuran esos paneles de un metro aproximadamente. El siguiente movimiento es pasar por la mesa de restauración, donde se trabaja con agua y un bisturí para no dañar nada. Por último se vuelven a montar y sueldan con plomo para devolverlas a su lugar.

Aquí se puede comprobar el trabajo para restaurar las vidrieras de la Catedral de León.

«Son tus vidrieras fuego donde medra la fe rezada en luz y en oraciones verticales», describía el poeta Julio G. Alonso en una alegoría dedicada al celestial decorado que se dibuja en el interior de la Catedral de León.