La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla El solado se encuentra listo para recuperar la actividad y recibirá los puestos del mercado tradicional y los conciertos de San Froilán

Remozada y preparada para volver a la actividad. Tras más de un año de una operación estética -y también estructural- que ha permitido recuperar una plaza sobre la que urgía una intervención, León disfrutará de nuevo de los eventos que daban vida a su plaza Mayor.

El alcalde José Antonio Diez ha estrenado este rehabilitado enclave en el que se han invertido 1,9 millones de euros para ejecutar una obra realizada por tres empresas leonesas. «A pesar de las dificultades, hay que felicitar por el resultado y la buena imagen».

La caliza ha dejado paso al granito con losetas de 10 centímetros de espesor que evitarán los problemas que la anterior superficie había generado en la plaza. «Este material es más resistente al tráfico que soporta con el mercado y las actividades festivas», que volverán a celebrarse desde este mismo miércoles con el regreso del mercado tradicional tras su periplo en el parking de San Pedro. No tardando, la música también vuelve a la Mayor.

Diez se ha disculpado con vecinos, hosteleros y comerciantes por «las molestias» ocasionadas durante estos meses de obras en tres fases diferentes, a pesar de un «esfuerzo mayúsculo» por parte de la UTE, para obtener el resultado y diseño obtenido.

Sin embargo, las obras no terminarán aquí en la plaza Mayor. Otras dos actuaciones están pendientes en el entorno.

La primera tendrá que ver con el principal edificio de este enclave. El Mirador del Concejo -o casa consistorial, como es conocido popularmente- tiene ya redactado un proyecto, pendiente de la aprobación de la Comisión de Patrimonio, para una intervención integral desde principios de 2026. El plazo de ejecución será de entre 12 y 14 meses, con una inversión de 1,2 millones de euros. Los trabajos están financiados al 70% con por el 2% Cultural del Ministerio de Transportes. «Queremos que recobre su esplendor y sea motivo de orgullo para los leoneses».

Y la segunda se centrará en las viviendas que abrazan a la plaza. Se trata de una remodelación y mejora de las balconadas, que incluirá la rehabilitación de algunas fachadas en peor estado, y para la que se destinarán 600.000 euros. De forma «inmediata» se procederá a la licitación de la obra, que ya está presupuestada, con el reto de buscar un aspecto monocromático en todas ellas y relucir sus balconadas.

Pendientes de una reunión con Somacyl

También están a punto de iniciarse las obras que afectarán a la zona alta de San Marcelo, la calle Ancha y la plaza de Regla. Se trata de una actuación vinculada a la red de calor de la ciudad y que ya se encuentra adjudicada.

Sin embargo, Diez ha mostrado su «preocupación» por los plazos de ejecución de la misma y el plan de obra previsto. Por ello ha solicitado una reunión con Somacyl, encargado de la misma, para concretar fechas y soluciones a una intervención que afectará directamente a una de las vías más transitadas de León.

El alcalde pone el foco en la «protección» de los eventos que transcurren por la calle Ancha y, en especial, en la Semana Santa. Además, se buscará causar «los menores problemas» a los hosteleros durante estas obras.