Doce meses y 3,6 millones de euros para terminar las obras del centro de salud de Sahagún La Gerencia Regional de Salud adjudica a la empresa Proyección Galicia S.A. las obras para concluir el espacio

Leonoticias León Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:48 Comenta Compartir

La Gerencia Regional de Salud acaba de adjudicar la finalización de las obras del centro de salud de Sahagún, que se espera que termine en octubre de 2026 y que contará con un presupuesto de 3.585.872,78 euros. «Las nuevas instalaciones serán modernas y funcionales para mejorar la asistencia sanitaria de toda la comarca», ha recordado el delegado territorial, Eduardo Diego.

En concreto, en la zona destinada a consultas se ubicarán tres despachos de Medicina General, tres de Enfermería, dos áreas polivalentes, una sala de curas y otra pensada para procedimientos específicos. La atención infantil contará con dos estancias diferenciadas: una para el pediatra y otra para la enfermera.

El edificio incorporará también servicios especializados. Habrá un espacio de Rehabilitación con una consulta de Fisioterapia y una sala que integrará tres boxes.

Nuevas zonas de despachos

En el área de Profilaxis Obstétrica se dispondrá de una consulta de matrona junto a una sala de usos múltiples. Asimismo, el ámbito de Salud Pública contará con dos despachos para veterinarios, uno destinado al farmacéutico y un almacén de muestras, además de una sala de extracción y un laboratorio.

La parte administrativa estará compuesta por despachos de coordinación, una zona de apoyo, archivo, biblioteca, sala de reuniones y un espacio específico para docencia y conferencias.

Finalmente, la atención urgente dispondrá de un área de Atención Continuada formada por: dos consultas, una sala polivalente de emergencias, otra de curas, un office y tres dormitorios con aseo para los profesionales. Se completará con un área de Soporte Vital Básico que incluirá vestuarios, sala de estar, dos habitaciones y un garaje para la ambulancia.

Temas

Sahagún