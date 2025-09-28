Vecinos de Gradefes se manifiestan para reclamar a la Junta el arreglo de la carretera LE-213 El vicesecretario de la UPL, Luis Mariano Santos, participa en la protesta y asegura que seguirá reclamando esta intervención

Vecinos del municipio de Gradefes se manifestaron en Santa Olaja de Eslonza para reclamar a la Junta de Castilla y León el arreglo de la carrtera LE-213 que une esta localidad con la de Puente Villarente.

La convocatoria, impulsada por el propio Ayuntamiento de Gradefes, es resultado del hartazgo de la población, que lleva años reclamando esta obra ante el «lamentable estado» de la vía, según denuncian los vecinos y el propio Consistorio.

Los participantes salieron a las 12 horas desde Gradefes en coches y tractores, con una marcha lenta a través de esa carretera hasta la localidad de Santa Olaja, donde se leyó un manifiesto, realizaron cortes intermitentes del tráfico rodado y lucieron pancartas donde se podía leer «urge carretera ya», «políticos de mierda, acabáis con la abadía» o «sin carretera, sin cobertura, sin fibra, ¡Mellanzos olvidado!».

A la protesta acudió el vicesecretario de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, quien aseguró que mientras sea procurador en las Cortes de Castilla y León no cejará en su empeño de reclamar el arreglo de esta carretera.

«No hemos conseguido que la Junta cumpla con su compromiso, a pesar de que lo siguen prometiendo. «En 2021, en 2019, la UPL presentó enmiendas presupuestarias para que metiera dinero para arreglar esta carretera. Siempre nos contestaron que ya estaba, que estaba comprometida y que lo iban a hacer», dijo.

Santos añadió que hoy en día el Gobierno autonómico sigue prometiendo esta obra, pero no termina de llegar. «Yo voy a seguir, no voy a cejar, mientras siga en las Cortes de Castilla y León voy a seguir exigiendo esta carretera», añadió.

«Yo os entiendo, entiendo ese lema, aunque no me siento comprendido en él, pero entiendo ese cartel. Cuando los políticos prometen y no cumplen tenéis derecho a exigir y echarnos la bronca», finalizó.