Informativo leonoticias | 'León al día' 24 de abril Nuevo informativo de León al Día. El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Miércoles, 24 abril 2019, 20:31

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este miércoles 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

La nieve ha regresado en el momento menos esperado y con mayo a la vuelta de la esquina. Se cumplieron los pronósticos y una intensa nevada se ha dejado ver en la Cordillera Cantábrica e incluso salpicado la capital leonesa durante varias horas.

Y no abandonamos la nieve, en este caso para ir a las estaciones invernales, ya que el clamor a favor de la fusión física de las pistas de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno crece con los últimos coletazos de la temporada de nieve. Una fusión que, no sólo apoya, sino que durante años ha abanderado la institución leonesa, quien acusa a la asturiana de obstaculizar el proyecto durante años por no pagar el enganche eléctrico

Esta afirmación la hacía Martínez Majo durante el pleno ordinario de abril, en el que la Diputación recupera la recaudación de Gersul y reclamará por vía ejecutiva los 12 millones de euros no cobrados desde 2014

Punto y final a la Semana Santa 2019 con un buen sabor de boca desde la Junta Mayor. Su presidente acaba satisfecho estos días y ya espera a 2020, cuando Wikipedia se encargue de registrar en su web todas y cada una de las procesiones leonesas

Este domingo, la plaza de Santo Martino acogía la inauguración de la estatua de Alfonso XI, el rey de León que dio paso a la cuna del parlamentarismo cuando en 1188 dio voz y voto al pueblo llano en la Curia Regia, donde nobleza y clero tomaban las decisiones.

Andrea Levy ha visitado León esta mañana, un lugar donde confía que sea clave para la victoria de Pablo Casado el próximo domingo. La vicesecretaria de Programas del PP aprovechó la cita para reunirse con Jusapol

Los trabajadores que llevan a cabo las obras en la plaza del Conde Luna descubrieron bajo los escombros una granada de mano. Ante el hallazgo, los operarios pusieron en conocimiento a la policía de la situación y los tedax se desplazaron al lugar para comprobar que estaba descargada.

El mundo de la cultura tiene una cita ineludible este jueves en el Auditorio Ciudad de León. La capital rinde homenaje a un maestro. Antonio Pereira.

Ya de más calado benéfico será el concierto que los Mágicos 70 ofrecerán el 8 de mayo. El cuarteto leonés acerca al auditorio la música italiana de los últimos románticos para lograr fondos en favor de Cáritas Diocesana de León

La Cultural y Deportiva Leonesa no se rinde y pide el apoyo de su afición para buscar el pleno de victorias en las cuatro últimas jornadas de la temporada. Los jugadores y el club financiarán el viaje de los seguidores que quieran acompañar al equipo en Guijuelo, en el que probablemente sea el duelo más complicado que le resta a los blancos.