Broche de oro a 12 días de fiesta «sin incidentes», un espectáculo de drones inolvidable y un León abarrotado

Igual que llegaron se fueron y dejaron por el camino 12 días de fiesta, arraigo, tradición y diversión. La noche del 6 de octubre el concierto de Xoel López en la plaza Mayor de León ponía el «broche de oro» a unas fiestas de San Froilán 2025 que quedarán para el recuerdo por el buen tiempo que ha acompañado, por un cartel musical de primer nivel y por una romería a La Virgen y un desfile de pendones y carros engalanados por León que volvió a congregar a miles de personas.

Porque si hay algo que no puede faltar en las fiestas «más queridas por los leoneses» es el amor por nuestras raíces y tradiciones que a finales de septiembre y principios de octubre viven su momento de gloria en la capital del Viejo Reino. Desde el día 26 la ciudad se engalanaba para disfrutar de doce días «intensos» en el que «nuestros paisanos han respondido como nunca participando en todos los eventos programados», celebra la concejala de Fiestas, Camino Orejas.

El veranillo de San Miguel ha protegido los eventos de este San Froilán 2025 permitiendo que se celebren todas las actividades bajo un sol de justicia a excepción de la tarde del sábado, cuando la lluvia hizo acto de presencia y el desfile de las doncellas tuvo que ser recortado y el acto de entrega en San Isidoro cancelado.

Otro punto negro de las fiestas lo marcó la organización: el espectáculo de videomapping previsto para la noche del sábado en la Catedral no se celebraba sin más explicaciones al respecto.

Unas fiestas que abren las puertas a los pueblos de León

Sin embargo, el sol volvía a brillar el domingo previo al día de San Froilán para que León abriera los brazos a sus pueblos y comarcas para que más de 350 pendones concejiles y 50 carros engalanados recorrieran el centro de la villa sin olvidar la ceremonia de las Cantaderas en el claustro de la Pulchra Leonina en una jornada «verdaderamente especial».

Porque San Froilán es una cita «que nos une y que nos recuerda que la ciudad no puede vivir de espalda a sus pueblos, sus costumbres y sus tradiciones» en unos días donde la gente de nuestros pueblos «encuentra en las calles de León su casa».

El Come y Calle con un rotundo éxito cada día, el imprescindible Mercado Medieval de las Tres Culturas, la romería a La Virgen del Camino donde decenas de miles de personas acudían a tocar las narices al santo, a besar el manto de la virgen y comer pulpo, morcilla, chorizo, rosquillas y perdones constataban el éxito de una tradición que sigue viva y vigente en León.

Drones con mensaje y conciertos multitudinarios

El espectáculo de drones volvía a convertirse en uno de los eventos más esperados después dela novedad del pasado año, y no defraudaba. Con el tema de tradiciones leonesas, imágenes del rosetón de la Catedral, San Froilán o los pendones daban paso a los lemas 'Viva León', 'Viva San Froilán' o 'León solo'.

La música era otro de los platos fuertes. La plaza Mayor acogía una nueva edición del Proyecto Península con los conciertos que reunían a una multitud de personas a cargo de Sanguijuelas del Guadiana, Blanca Paloma, María José Llergo, El Nido y el broche de un soberbio Xoel López.

Doce días de fiesta que, destaca la concejala del área, se han desarrollado «sin incidencias» con un «gran trabajo» de los servicios municipales desde policía local a limpieza, obras, servicios eléctricos o protección civil «para que todo discurriera con normalidad y seguridad».

Todavía con la resaca de unos días para el recuerdo, el Ayuntamiento de León ya prepara las próximas fiestas «con la ilusión» de que San Froilán 2026 vuelva a ser «inolvidable».