Los romeros de San Froilán engalanan León El desfile y concurso de carros engalanados de las fiestas de San Froilán volvió a recorrer varias calles desde la plaza de Los Cubos hasta la del Grano

Lucía Gutiérrez León Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:31 Comenta Compartir

La tradición volvió a las calles de León. Bueyes, vacas caballos y burros tiraron de los carros de 25 localidades de la provincia que vinieron en romería para celebrar San Froilán. Es uno de los mayores atractivos para los más pequeños de la casa y nadie se lo quiso perder.

El desfile y concurso de carros engalanados cerró la mañana de festejos en León con un broche de oro. Las calles del centro se convirtieron en un hervidero en el que las expresiones de asombro y los móviles en alto para capturar mejor la imagen fueron una constante.

La participación de vacas, caballos y burros tirando de los tradicionales carros adornados para la ocasión llamó la atención de miles de leoneses y algunos visitantes que tuvieron la suerte de disfrutar de León en uno de sus días grandes.

Carro a La Virgen

Colchas, pucheros o aperos de labranza sirven para engalanar estos elementos para recrear la antigua romería a la Virgen del Camino. El recorrido comenzó, como es habitual, en la plaza de Los Cubos y tras pasar por lugares emblemáticos de la ciudad, concluyó en la plaza del Grano.

Las calles de la capital de la provincia se abarrotaron de gente para ver este desfile, que finaliza con la entrega de premios del concurso en esa plaza del Grano y con la actuación de grupos tradicionales.