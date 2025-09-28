Ni la imagen de Fray Escoba ayudó a limpiar los roces del Foro y Oferta

I. Santos León Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

La Batalla de Clavijo puso fin a la entrega del tributo de las 100 doncellas. El rey Ramiro I -supuestamente guiado por el mismísimo Santiago- vencía al califa. Con el fin del tributo, la ciudad de León decidía mostrar su agradecimiento al cabildo de la Catedral con una ofrenda que, con los años y los siglos, se convirtió en una tradición. Hoy, una vez más, las jóvenes Cantaderas se juntan para desfilar hacia la Pulchra, ya liberadas de su cruel destino. Pero hay algo que ni la historia deja claro, ¿quién fue el artífice de la victoria?

Las doncellas leonesas, agradecidas por su liberación, dedican un baile a los presentes y llega uno de los momentos más esperado. ¿Foro u oferta? Ayuntamiento y Cabildo vuelve a discutir sobre si es una obligación o una gratificación y solo están de acuerdo en es algo que hacen «libremente». Una disputa cargada de actualidad en la que la sentencia del TSJ sobre la ordenanza que regula la tasa de basuras en la capital sirvió para que el Cabildo atizase al concejal, que se defendió haciendo referencia al IBI. Un santo enmarcado y una calculadora fueron los regalos que intercambiaron ambos interlocutores para dar por zanjado un debate que, un año más, parece no tener solución.

También hubo un momento emotivo cuando Jon Ander Fernández, concejal de Modernización y Servicio de Limpieza y Residuos, comenzó su intervención con un agradecimiento a todos los que «con valor y entrega» han combatido las llamas este verano. «Muchos de ellos lo han dado todo, incluso lo más preciado, la vida. Reciban de todo el pueblo de León nuestro más sincero: Gracias». Un momento emotivo donde el síndico municipal fue interrumpido en varias ocasiones por los fuertes aplausos del público asistente.

Fernández no dejó pasar la oportunidad este año de felicitar al cabildo catedralicio, «no sé si pidieron la intercesión de la Virgen de Regla, pero lo que es cierto es que el nuevo pontífice no pudo haber elegido mejor nombre, León». Y también quiso recordar que «no pudo haber mejor homenaje al Santo Padre que ver desfilar a nuestro querido Nazareno por las calles de la ciudad eterna». Y quiso hacer alarde de ese «espíritu de gratitud y de identidad que da sentido a nuestras tradiciones» y por el que cada año se congregan en el Claustro de la Catedral de León para dar cuenta «libre y voluntariamente» de la ceremonia de las Cantaderas. El síndico municipal hizo un repaso por la historia remarcando que se entreganban 100 doncellas: «50 plebeyas y 50 nobles, lo de las plebeyas, señor capitular no hay ninguna duda, lo de las nobles no lo tengo tan claro».

«No se aferre a la rigidez, no se cierre»

El «infame tributo simbolizó la debilidad y la dependencia, pero la historia de León no es la de un pueblo sometido, sino la de un pueblo que supo y sabe rebelarse» y con ello Ramiro I reiteró su negativa de pagarlo. Y aquí llega el conflicto. «Con el paso de los años venimos a celebrar aquí, una ceremonia. No como signo de esclavitud, sino como memoria de la libertad conquistada». Fernández consideró que «la historia la escriben los vencedores y esa historia a ustedes les vino muy bien, ya que crearon el voto al apóstol, que les otorgó durante siglos el sustento de trigo y vino para sus canónigos». El concejal de limpieza aseguró «traigo la voluntad de un pueblo que viene limpio de imposiciones, porque señoría, este acto no es obligación, es una ofrenda libre y agradecida». Para finalizar su primer turno de palabra «me gustaría hacerle una petición final, no se aferre a la rigidez, no se cierre. La historia de la iglesia demuestra que el cambio cuando es necesario fortalece, no le pido que falte a la verdad, solo le pido que con valentía haga como otros, no mienta y cambie de opinión».

Llegó el turno de Mario González, administrador de la Catedral de León, quien demostró que en estas disputas se sabe mover muy bien y asestó con fuerza el primer golpe al rival despertando las risas y los aplausos de los presentes. «Le he visto un tanto desordenado, parecía un cronista y va diciendo acontecimientos, cosas y y tardó en entrar en la cuestión, porque se iba por peteneras, iba dando vueltas y no entraba en la cuestión», aseguró el representante del Cabildo.

González recordó que «las doncellas por no ir allí se cortaban la mano, ¿por qué? Porque los moros querían doncellas sin ningún defecto, perfectas. Y la manera de evitar tener que ir a los emiratos de Córdoba era automutilarse». Acusó al síndico de «mezclar ahí unas cosas con que la libertad y la obligación estuvieran en contradicción, ya hablaremos más adelante sobre eso». Y finalmente Mario González asesta un 'golpe bajo' a Jon Ander Fernández, concejal de Limpieza y aseguró que «yo entiendo que al final haya estado un poco nervioso, porque menuda semanita lleva».

González le invitó a tener «la valentía necesaria para aplicar la modernización, porque todavía tenemos en León algunos elementos que igual ya estaban en el arca de Noé y hay que retirarlos».

Y volvió un año más a salir la pasión del representante del Cabido por el fútbol y, en concreto, por su Atleti. Jon Ander recordó que «Orwell dice: si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. No sé si venimos aquí a decirles cosas que no quieren oír o sí, pero conozco bien sus argumentos, siglos y siglos de repetición en los que no dan el brazo a torcer, especialmente usted, persona torzuda». Por ello, no pueden hacerle abandonar «la idea de tributo, si durante años no ha abandonado a su querido Atleti, a pesar de todo hoy toca felicitarlo», remarcó el concejal en relación a la goleada del equipo colchonero al Real Madrid en la noche anterior a este acto.

Durante unos minutos, el síndico habló de San Martín de Porres, conocido como Fray Escoba, era el patrón del servicio de limpieza y de los barrenderos y de él «aprendimos que hasta el gesto más humilde como barrer el convento podría ser grande si se hacía por servicio de Dios» y así es para los trabajadores del servicio «limpiar nuestras calles, nuestras plazas, nuestros barrios, la limpieza, como bien decía, es símbolo de respeto y sobre todo de entrega al bien común».

«Esto va de tributos, y tributos hay muchos»

El síndico municipal también recordó que «esto va de tributos, y tributos hay muchos». Pero haciendo un repaso por algunos recordó que «hoy hablamos del tributo de las 100 doncellas, que por suerte quedó atrás, pero en estos tiempos modernos hay otros tributos que siguen dando de qué hablar, por ejemplo, el famoso IBI. Ese impuesto que todos conocemos, algunos pagamos y otros, bueno».

Volvió Mario González a la carga y comenzó su respuesta asegurando que «la iglesia en los edificios del servicio público paga el mismo IBI que los partidos políticos en sus edificios ¿Cuánto paga usted?». Siguió el representante del Cabildo y quiso «darle la oportunidad de ser sabio, porque decía Kant que el sabio cambia de opinión y el terco nunca». Por ello, le recordó los «documentos que desde 1390» hay en el archivo y todas las actas que «reiteradamente manifiestan que tienen la obligación de venir a la catedral a dar gracias a la Virgen de Regla todos los años».

También quiso remarcar que «no hay una contradicción entre obligación y libertad» ya que se pueden dar ambas, como por ejemplo en su caso. «Vino aquí porque le mandó el dedo del alcalde y usted viene libremente». Y manifestó que «ustedes vienen aquí a cumplir con la obligación libremente, esa obligación que perpetuó el pueblo de León que en su día les mandó que vinieran a dar gracias a la Virgen de Regla todos los años».

Un santo y una calculadora

«Veo que una vez más el acuerdo se nos escapa entre los dedos, pero si me permite, voy a hacer un último intento, porque mi empeño no finaliza aquí», comenzaba Jon Ander Fernández su última palabra en la que entregaría al Cabildo un regalo. «Ya que estamos, coja la escoba de San Martín y barra un poquito su terquedad, que no ocupa tanto y además deja espacio al entendimiento». Y para ayudarle en esta faena «quería regalarle también libre y voluntariamente esta imagen que representa a San Martín y lo hago también en homenaje a todos los trabajadores de limpieza de León, los actuales y los pasados, incluido aquel compañero que atropelló al bueno de Genarín, propiciando su muerte. No era consciente de todo el trabajo que daría a sus compañeros al año».

Mario González cerraba el debate reconociendo que «yo ya me encuentro sin fuerzas para convencerles de que efectivamente vienen libremente, pero vienen a cumplir una obligación. Y les veo que son incorregibles». Y tras dictar el acta, también obsequió al concejal con un regalo: «Una calculadora para que no le fallen los plazos».