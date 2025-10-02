La plaza Mayor de León disfruta de la mezcla de estilos de Sanguijuelas del Guadiana La banda extremeña, en su año de eclosión, protagoniza uno de los conciertos bandera de la nueva edición de Festival Península con sus ritmos de rumba, flamenco, rock y música electrónica

Sanguijuelas del Guadiana actuó en la plaza Mayor de León dentro del Festival Península que se celebra en el marco de las fiestas de San Froilán.

Dani González León Jueves, 2 de octubre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Hace apenas unos meses eran unos desconocidos, pero hoy han generado expectación en la plaza Mayor de León. Son Sanguijuelas de Guadiana y, en su año de explosión, han sido protagonistas en las fiestas de San Froilán de León.

Este grupo de un pueblo extremeño ha pisado ya grandes escenarios como los del Sonorama en un 2025 que no olvidarán nunca. Como tampoco borrarán de su memoria su actuación en un ciudad de León entregada a esta banda emergente.

Dentro del Festival Península, que busca traer a León ritmos y sonidos procedentes de otras regiones y comarcas españolas, Sanguijuelas del Guadiana ha ofrecido a la capital leonesa su música, que mezcla el más puro folclore del sur de la península con ritmos más modernos.

En esta mezcla está la esencia del grupo pacense, que en sus temas es capaz de elaborar un alegato de la marcha de tantos y tantos jóvenes de esa España Vaciada que comparten León y Extremadura hacia las grandes ciudades para labrarse un futuro.

Ver 19 fotos Sanguijuelas del Guadiana actuó en la plaza Mayor de León dentro del Festival Península que se celebra en el marco de las fiestas de San Froilán. Borja Pérez

El amor por las raíces, por el pueblo y por la casa familiar; el dolor de tener que regresar cada domingo por la tarde al lugar de trabajo o esa añoranza que se produce al final de cada verano – como expresa su canción 'Septiembre' – aparecen en el repertorio de la banda de Casas de Don Pedro.

En el año que han lanzado su primer álbum, 'Revolá', apadrinado por Jorge González (batería de Vetusta Morla), esta mezcla de rumba, flamenco, rock y música electrónica está conquistando cientos de oídos y corazones. Y, desde este jueves, tendrán algún fan más en León después de traer sus 100 amapolas o su 'Revolá' a León.

Temas

Conciertos en León