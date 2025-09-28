Cuando la identidad ondea al aire y da color a León

I. Santos León Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:46 | Actualizado 14:52h. Comenta Compartir

Pendones al cielo y a llegar de color León. Los estandartes de los pueblos de la provincia leonesa brillan en una jornada para el disfrute de las tradiciones. Leoneses y visitantes han disfrutado de un día marcado por el color en el cielo.

Aunque la lluvia amenazaba con dejar a los leoneses sin una de sus tradiciones más especiales, el sol salió en el momento justo para hacer brillar, aún más, a los cientos de estandartes que en el cielo pusieron la nota de color a la jornada.

La capital leonesa ha sido una anfitriona de lujo con miles de personas en la calles para dar la bienvenida a 357 varas de pendones que representan a más de 230 pueblos de León. Todos ellos se alzaron al unísono al ritmo del himno a León en la plaza de San Marcos para después desfilar por las calles de la ciudad y culminar arropando a la Catedral de León en la plaza de Regla.

La identidad de la Región Leonesa

Izados en las verjas de la Pulchra Leonina, los más de 350 pendones, pendonetas y estandartes han protagonizado muchas de las fotos de la jornada. El día en que muchos de los pueblos de la provincia se concentran en la capital ha logrado, una vez más, que la tradición sea el orgullo de una provincia.

El destile de pendones discurrió por la calle Gran Vía de San Marcos (pasando por la plaza de la Inmaculada), plaza de Santo Domingo y calle Ancha para finalizar en la plaza de Regla donde se realiza la entrega de premios. Aunque hoy quienes reciben el premio son aquellos que en las aceras han disfrutado de la belleza de la historia en forma de pendones.

Un desfile con el que se ponen en valor los pendones, elementos señeros de la identidad de la Región Leonesa declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, y con el que se aglutina el sentimiento de los pueblos de la provincia en torno a su identidad leonesa.

Su origen nos es desconocido, pero su presencia se ha mantenido inalterable a lo largo de los siglos. La utilización de estos emblemas en las provincias de León, Zamora y Salamanca se remonta, al menos, a la Edad Media, cuando los distintos concejos contaban con su propio pendón como enseña de jurisdicción histórica e identidad de la comunidad local.