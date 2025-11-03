Leonoticias premia la constancia y el esfuerzo de los leoneses

Irene de Celis León Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

La provincia leonesa cuenta con una envidiable calidad profesional entre sus vecinos. Desde las grandes empresas hasta los pequeños productores, deportistas o artistas, cada uno lucha día a día por ofrecer lo mejor de sí mismos.

Leonoticias busca, un año más, festejar y alabar el esfuerzo de cada uno de ellos este martes 4 de noviembre. En un 2025 tan complicado para la provincia leonesa, es el momento de dejar de lado los problemas y apoyar la labor de los leoneses más destacados.

Las puertas del Auditorio de León abrirán a las 19:00 y la gala dará comienzo a las 19:30 horas. Familiares y amigos de los ganadores, así como diferentes personalidades políticas y sociales de la provincia estarán invitados a celebrar los Premios Leonoticias 2025 juntos.

Al finalizar el acto, los presentes podrán disfrutar de un rico tentempié donde no podrán faltar los mejores productos de la provincia.

Galardonados en los Premios Leonoticias 2025

Durante la gala, presentada por el cómico Daniel Delacámara, subirán al escenario los premiados de las cinco categorías que engloban el trabajo y buen hacer de nuestros paisanos.

-Premio empresarial: Embutidos Ezequiel

-Premio deportivo: Andrea Fernández y Andrea Corral

-Premio cultural: Festival Monoloco

-Premio social: Almom

-Premio promoción de León: Dani Martínez

Premios Leonoticias Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

