leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrea Fernández y Andrea Corral posando con los trofeos Club Ritmo
Premios Leonoticias

Andrea Fernández y Andrea Corral, premio deportivo Leonoticias 2025

Ambas gimnastas son las galardonadas en los Premios Leonoticias 2025 en la categoría de premio deportivo

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Martes, 28 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Las gimnastas Andrea Fernández y Andrea Corral han escrito sus nombres en las páginas deportivas de la provincia gracias a su trabajo incansable y su gran participación en el conjunto nacional de gimnasia rítmica.

Sus triunfos, tanto en solitario como en el conjunto nacional, hacen de estas dos grandes deportistas dignas merecedoras del premio deportivo Leonoticias 2025.

Andrea Corral y Andrea Fernández

Este 2025 no han parado de subirse al podium y llevar el nombre de León y de España por todo el mundo. En el mes de junio consiguieron tres oros en Tallín, ayudando a la selección a romper con el maleficio del oro en los Campeonatos de Europa, un logro que no se conseguía desde 1992.

Fue en el mes de agosto, cuando Andrea Fernández y Andrea Corral consiguieron un fantástico bronce en el mundial. Tan solo por detrás de países tan importantes como Japón y Brasil, el conjunto español realizó un gran campeonato y alzó a las gimnastas del Club Ritmo al tercer escalón del podio.

Leonoticias les otorga este reconocimiento, no sólo por sus triunfos si no también por una trayectoria donde el esfuerzo y la dedicación desde pequeñas es un ejemplo a seguir.

Premios Leonoticias

  • Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

  • Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

  • Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros
  2. 2 Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana
  3. 3 El ceda el paso más inútil de León
  4. 4 La batalla por alquilar en León: «Los pisos no duran ni un día y a veces ni llegan a publicitarse»
  5. 5 Diez afirma que Martínez «no entiende nada» y lamenta su «desprecio» a León
  6. 6 El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a una bodega: «Más buena no puede ser»
  7. 7 El vuelco de un turismo de madrugada en un pueblo de León deja herido a un joven de 24 años
  8. 8 Reabierta la autopista entre León y Asturias tras el corte por el vuelco de un camión
  9. 9 El grito de un pueblo berciano: «No queremos pertenecer al club de la España vaciada»
  10. 10 Dos heridos tras volcar su coche en Crémenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Andrea Fernández y Andrea Corral, premio deportivo Leonoticias 2025

Andrea Fernández y Andrea Corral, premio deportivo Leonoticias 2025