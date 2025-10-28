Andrea Fernández y Andrea Corral, premio deportivo Leonoticias 2025

Irene de Celis León Martes, 28 de octubre 2025, 08:19 Comenta Compartir

Las gimnastas Andrea Fernández y Andrea Corral han escrito sus nombres en las páginas deportivas de la provincia gracias a su trabajo incansable y su gran participación en el conjunto nacional de gimnasia rítmica.

Sus triunfos, tanto en solitario como en el conjunto nacional, hacen de estas dos grandes deportistas dignas merecedoras del premio deportivo Leonoticias 2025.

Ampliar Andrea Corral y Andrea Fernández

Este 2025 no han parado de subirse al podium y llevar el nombre de León y de España por todo el mundo. En el mes de junio consiguieron tres oros en Tallín, ayudando a la selección a romper con el maleficio del oro en los Campeonatos de Europa, un logro que no se conseguía desde 1992.

Fue en el mes de agosto, cuando Andrea Fernández y Andrea Corral consiguieron un fantástico bronce en el mundial. Tan solo por detrás de países tan importantes como Japón y Brasil, el conjunto español realizó un gran campeonato y alzó a las gimnastas del Club Ritmo al tercer escalón del podio.

Leonoticias les otorga este reconocimiento, no sólo por sus triunfos si no también por una trayectoria donde el esfuerzo y la dedicación desde pequeñas es un ejemplo a seguir.

