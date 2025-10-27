Embutidos Ezequiel, premio empresarial Leonoticias 2025

Irene de Celis Villamanín Lunes, 27 de octubre 2025, 08:16 Comenta Compartir

La provincia de León es reconocida por el alto nivel de su gastronomía, y en especial, por su materia prima. Culpa de ello, en parte, la tiene Embutidos Ezequiel, restaurante y fábrica de embutidos que ya han cosechado una larga lista de reconocimientos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La historia detrás de esta reconocida empresa la cuenta Ezequiel García, o más conocido como Ziqui, tercera generación de Embutidos Ezequiel. «Los inicios se remontan a cuándo mi abuelo, que era trashumante, y mi padre se afincaron en Villamanín y montaron una pequeña tasca en frente de la estación para los viajeros del tren dando origen a Embutidos Ezequiel», explica Ziqui.

Uno de los hitos que marcó un antes y un después en la empresa fue el cambio de ubicación de dentro del pueblo a la carretera, convirtiéndose en un punto estratégico.

Es el momento de reconocer su trayectoría con el Premio Empresarial Leonoticias 2025.

Ampliar Ezequiel García, Ziqui, de Embutidos Ezequiel Alejandro Cuervo

Una mirada al futuro

El trabajo incansable de Ziqui, y todos los trabajadores que le acompañan, mira hacia un futuro de nuevos proyectos e ilusiones. «Nos estamos consolidando como unos de los principales fabricantes de cecina a través de las nuevas instalaciones y uno de nuestros objetivos ahora es centrarnos en la exportación», explica Ziqui recordando la reciente asistencia de Ezequiel a una feria en Japón y su alta presencia de ventas en diferentes países europeos.

El último paso que ha dado la compañía, de la mano de una de sus hijas, ha sido la apertura de un nuevo restaurante en Madrid, un centro de degustación y venta de productos Ezequiel que se ha convertido en el primer gran paso de salida de Villamanín.

Desde Embutidos Ezequiel han aprovechado este altavoz para agradecer la confianza depositada en ellos a todos los clientes, sobretodo a los leoneses y asturianos, que apuestan por seguir comprando sus embutidos o acudiendo a sus restaurantes a comer, siendo la razón que «te impulsa a continuar y a seguir con todo este trabajo».

Premios Leonoticias Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar