leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la anterior edición de los Premios Leonoticias Peio García
Premios Leonoticias

Los Premios Leonoticias agradecerán la labor de los leoneses más destacados

El próximo 4 de noviembre el Auditorio de León acogerá la gala de los Premios Leonoticias en los que se galardonará el esfuerzo y la labor de los leoneses en cinco categorías

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:46

Comenta

Leonoticias se vestirá de gala el próximo martes 4 de noviembre para celebrar sus ya afincados Premios Leonoticias. El auditorio de León comenzará a recibir a la sociedad leonesa a partir de las 19:00 horas para dar paso posteriormente a una gran gala guiada por el humorista Daniel de la Cámara.

Los galardonados en esta edición de los Premios Leonoticias los irá dando a conocer el propio periódico digital en los próximos días. Cinco categorías entre las que se encuentran la empresarial, la deportiva, la cultural y la social, además de la dedicada a la promoción de León. Personas y organizaciones que han destacado por su labor, esfuerzo y compromiso con los leoneses y leonesas y con la propia provincia.

Premiados como Luis del Olmo, Ana Merino, Manolo Cadenas, Leticia Sánchez fueron los leoneses que subieron al escenario en la edición de los Premios Leonoticias de 2024.

Asistentes a la anterior edición de los Premios Leonoticias Peio García

Este reconocimiento estará acompañado por diferentes autoridades políticas y económicas de la sociedad leonesa, así como familiares y amigos de los premiados que no querrán perderse este emotivo reconocimiento.

El impulso de los Premios Leonoticias

Tanto ayuntamientos como empresas públicas y privadas no han dudado en sumarse a la gran fiesta de Leonoticias ofreciendo su apoyo e impulso para que este evento sea todo un éxito.

Premios Leonoticias

  • Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de león y Fundación RMD

  • Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la bañeza, Ayuntamiento de Valencia de don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón y Geoxa

  • Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre y Ayuntamiento de Villaturiel

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  3. 3 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  4. 4 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  5. 5 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  6. 6 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  7. 7 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  8. 8 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 El histórico reportero Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual durante el Cónclave del Vaticano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los Premios Leonoticias agradecerán la labor de los leoneses más destacados

Los Premios Leonoticias agradecerán la labor de los leoneses más destacados