Los Premios Leonoticias agradecerán la labor de los leoneses más destacados

Irene de Celis León Viernes, 24 de octubre 2025, 09:46 Comenta Compartir

Leonoticias se vestirá de gala el próximo martes 4 de noviembre para celebrar sus ya afincados Premios Leonoticias. El auditorio de León comenzará a recibir a la sociedad leonesa a partir de las 19:00 horas para dar paso posteriormente a una gran gala guiada por el humorista Daniel de la Cámara.

Los galardonados en esta edición de los Premios Leonoticias los irá dando a conocer el propio periódico digital en los próximos días. Cinco categorías entre las que se encuentran la empresarial, la deportiva, la cultural y la social, además de la dedicada a la promoción de León. Personas y organizaciones que han destacado por su labor, esfuerzo y compromiso con los leoneses y leonesas y con la propia provincia.

Premiados como Luis del Olmo, Ana Merino, Manolo Cadenas, Leticia Sánchez fueron los leoneses que subieron al escenario en la edición de los Premios Leonoticias de 2024.

Ampliar Asistentes a la anterior edición de los Premios Leonoticias Peio García

Este reconocimiento estará acompañado por diferentes autoridades políticas y económicas de la sociedad leonesa, así como familiares y amigos de los premiados que no querrán perderse este emotivo reconocimiento.

El impulso de los Premios Leonoticias

Tanto ayuntamientos como empresas públicas y privadas no han dudado en sumarse a la gran fiesta de Leonoticias ofreciendo su apoyo e impulso para que este evento sea todo un éxito.

Premios Leonoticias Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de león y Fundación RMD

Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la bañeza, Ayuntamiento de Valencia de don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón y Geoxa

Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre y Ayuntamiento de Villaturiel