Almom, Premio social Leonoticias 2025

Irene de Celis León Jueves, 30 de octubre 2025, 08:17

Noelia Valdueza Iglesias, presidenta de Almon, es solo una de las caras visibles detrás de un gran grupo de profesionales, socios y socias que buscan el bienestar de quienes sufren esta enfermedad. Fue en el año 2003 cuando un grupo de mujeres comprometidas con la salud y con el bienestar de leonesas afectadas por cáncer de mama crearon Almom con el objetivo de dar un soporte específico a estas personas y a sus familiares. Veintidós años después, la asociación sigue trabajando día a día, organizando iniciativas y eventos que visibilicen el problema.

Una de sus actividades más destacadas es la carrera de la mujer que se celebra todos los años y reúne a unos 6000 participantes que, edición tras edición, tiñen de rosa las calles de la ciudad. «Los fondos son donados al Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, porque el objetivo principal es erradicar esta enfermedad», ha especificado Valdueza.

Además de ofrecer soporte a nivel psicológico y fisioterapéutico, organizan una gran variedad de actividades durante todo el año. «También hacemos actividades sociales, lúdicas-deportivas y culturales, porque en una persona afectada por cáncer de mama se desestabilizan muchísimas facetas de su ser y, nosotras, como objetivo principal dentro de Almom, queremos abordar y mejorar cada una de esas facetas», ha explicado Noelia. Por todo esto, Almom se ha convertido en la ganadora del premio social Leonoticias 2025.

La importancia de la investigación

El apoyo social en causas como estas siempre es muy importante, pero para poder hacer frente a una enfermedad como es el cáncer de mama hace falta mucha financiación. «La investigación requiere muchísimos fondos económicos. Sabemos que la ciencia avanza gracias al apoyo económico por lo que nunca es suficiente. Por eso cada año repetimos la edición de la carrera de la mujer contra el cáncer de mama. A día de hoy, después de 11 años de llevarla a cabo, ya hemos donado más de 300.000 euros destinados a la investigación», ha destacado su presidenta.

El presente y el futuro de Almom sigue estando comprometido en visibilizar la enfermedad. Noelia Valdueza ha querido reivindicar la necesidad de «seguir sensibilizando más a la población y estar más cerca de la sociedad, inclusive de los hombres afectados por este tipo de cáncer ya que aunque sea un porcentaje minoritario, ellos también lo sufren», añadiendo además que «en nuestra asociación tenemos a un solo socio afectado por cáncer de mama y nuestro compromiso es llegar a más hombres o que más hombres lleguen a Almom, porque juntos, hombres y mujeres, podemos hacer una labor todavía más fuerte y más significativa».

Una asociación que busca con su trabajo y esfuerzo el bienestar social, físico y psicológico de los afectados y afectadas y de sus familiares leoneses.

