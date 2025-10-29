El Monoloco, premio cultural Leonoticias 2025

Irene de Celis León Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:16 Comenta Compartir

La escena musical y cultural de León ha visto en los últimos años como el torbellino Monoloco ha llegado y conquistado el corazón de los jóvenes leoneses. Diego Bajo y Héctor Herrero fueron parte de los culpables del nacimiento de este fenómeno que ya se ha hecho hueco entre los mejores festivales del país.

La clave del éxito, para ellos, viene de un conjunto de factores que se dieron en la época post pandemia: el factor suerte de coger una buena oportunidad que se les presentó justo después del Covid con los universitarios llenos de ganas por salir de fiesta, más la falta de un formato diferente para gente joven y, sabiéndose adaptar a sus propios gustos, ya que ellos son sus propios clientes, el resultado ya lo conocemos. «Todo esto, junto con las ganas y la ambición de querer crecer fue el mix perfecto para que hoy el monoloco sea lo que es», explica Diego Bajo.

Héctor Herrero y Diego Bajo han demostrado que la edad no es un impedimento para emprender y sacar adelante proyectos ilusionantes. Por esto, y por el gran alcance que tiene el Monoloco, son los ganadores del Premio cultural Leonoticias 2025.

Ampliar Festival Monoloco en León Alberto P. Castellanos

Cosechando reconocimientos

El monoloco ya ha comenzado a cosechar sus primeros reconocimientos tanto en León como fuera de la provincia. Una de las anécdotas que se quedará guardada en sus memorias fue el momento que ganaron a 'Mejor festival según el público en los Premios Fest 2023'. «Cómo pensábamos que no íbamos a ganar, competíamos contra Arenal Sound, Bombastic o Zevra entre otros muchos, no fuimos el día que era la entrega de premios y cuando salimos vencedores empezamos a recibir un montón de llamadas», nos explican ambos integrantes.

Ahora, con este galardón que les entrega Leonoticias valoran la importancia de ser reconocidos en su propia ciudad «es un gran orgullo recibir premios como este ya que eso significa que tu ciudad te está apoyando y es una señal de que se están haciendo las cosas bien» reconocen Héctor y Diego.

