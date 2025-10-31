Dani Martínez, premio promoción de León Leonoticias 2025

Irene de Celis León Viernes, 31 de octubre 2025, 08:23 Comenta Compartir

Junto con su humor, Dani Martínez lleva a cualquier parte su pasión por la tierra que le vió crecer. La promoción que hace este leonés sobre la provincia, ya sea en sus espectáculos, en sus apariciones televisivas o en sus redes sociales, es conocida por todos los españoles y admirada por los leoneses que le siguen a cada paso.

Por su compromiso y promoción de la provincia leonesa, Dani Martínez es el galardonado con el premio promoción de León en los Premios Leonoticias que tendrán lugar el próximo 4 de noviembre en el Auditorio de León.

Ampliar Dani Martínez 'hijo predilecto de León' con el alcalde de la ciudad Ical

Hijo predilecto de León

En diciembre de 2022 Dani Martínez se convirtió en hijo predilecto de León recogiendo, en una emotiva gala que tuvo lugar en el consistorio de la ciudad, el título que le reconocía por su «promoción y compromiso con la ciudad de León». Ya por entonces, el propio humorista se definía como «un leonés más que ha tenido la suerte de tener un altavoz para decir lo que decimos todos los leoneses, para difundir ese orgullo que nos caracteriza».

Cada vez que puede, y que visita León, promociona a sus gentes, su gastronomía y sus monumentos más especiales sin dejar de lado el compromiso con sus paisanos dando altavoz a causas como el ELA.

Dani Martínez se ha convertido en uno de los mejores embajadores de nuestra tierra.

Premios Leonoticias Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

Temas

Leonoticias