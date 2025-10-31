leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cómico Dani Martínez por León ICAL
Premios Leonoticias

Dani Martínez, premio promoción de León Leonoticias 2025

El cómico y presentador leonés es la galardonado en los Premios Leonoticias 2025 en la categoría de premio promoción de León

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:23

Comenta

Junto con su humor, Dani Martínez lleva a cualquier parte su pasión por la tierra que le vió crecer. La promoción que hace este leonés sobre la provincia, ya sea en sus espectáculos, en sus apariciones televisivas o en sus redes sociales, es conocida por todos los españoles y admirada por los leoneses que le siguen a cada paso.

Por su compromiso y promoción de la provincia leonesa, Dani Martínez es el galardonado con el premio promoción de León en los Premios Leonoticias que tendrán lugar el próximo 4 de noviembre en el Auditorio de León.

Dani Martínez 'hijo predilecto de León' con el alcalde de la ciudad Ical

Hijo predilecto de León

En diciembre de 2022 Dani Martínez se convirtió en hijo predilecto de León recogiendo, en una emotiva gala que tuvo lugar en el consistorio de la ciudad, el título que le reconocía por su «promoción y compromiso con la ciudad de León». Ya por entonces, el propio humorista se definía como «un leonés más que ha tenido la suerte de tener un altavoz para decir lo que decimos todos los leoneses, para difundir ese orgullo que nos caracteriza».

Cada vez que puede, y que visita León, promociona a sus gentes, su gastronomía y sus monumentos más especiales sin dejar de lado el compromiso con sus paisanos dando altavoz a causas como el ELA.

Dani Martínez se ha convertido en uno de los mejores embajadores de nuestra tierra.

Premios Leonoticias

  • Impulsan Caja Rural de Zamora, Diputación de León, Ayuntamiento de León y Fundación RMD

  • Patrocinan Ayuntamiento de sahagún, Ayuntamiento de la Bañeza, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Óptica Europa, Grupo Hosteleón, Geoxa e Inmobiliaria Burgo Nuevo

  • Colaboran CSIF, Colegio de enfermería, Supermercado E.leclerc, Agustín Risueño, Bodegas Gordonzello, Bodegas Cien Cepas, Donillas rosquillas, Panaderías Flecha, Quesos Marsan, Cámara de Comercio, el Serranillo, Bombonerías Leonidas, EULSA, Proconsi, Sol Inmobiliaria, Ayuntamiento de Villablino, Ayuntamiento de Villadangos, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Ayuntamiento de Sariegos, Ayuntamiento de Valdevimbre, Ayuntamiento de Villamañán, Ayuntamiento de Murias de Paredes, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Ayuntamiento de Valdefresno, Ayuntamiento de Cistierna, Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Villaturiel, Ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y Ayuntamiento de Boñar

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  4. 4 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  5. 5 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  6. 6 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  7. 7 Julio Bernabé, un maestro vidriero de 76 años y primero de la clase
  8. 8 La pesca leonesa triunfa en Europa: dos vecinos de León, subcampeones con la selección española
  9. 9 Carlos Martínez afirma que no quiso «burlarse» de la identidad leonesa: «Se sacó de contexto»
  10. 10 Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Villablino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dani Martínez, premio promoción de León Leonoticias 2025

Dani Martínez, premio promoción de León Leonoticias 2025