«Si me dicen hace seis años que volvería al fútbol profesional no me lo hubiera creído»

Dani González León Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:17

Su carrera ha sido una montaña rusa. Javier Fernández 'Bicho' (1996) pasó de ser la gran perla de la cantera del Deportivo, que llegó al Barça Atlètic, a estar sin equipo y pensar en dejar el fútbol. Pero entonces el Compostela le dio una última oportunidad que este talentoso centrocampista cogió con las dos manos.

Desde ahí, comenzó su remontada. Y en León encontró el clima ideal para sacar todo el fútbol que tenía dentro. En su tercera temporada en la Cultural, Bicho vuelve al fútbol profesional, a Segunda División, escenario que llegó a pensar que jamás volvería a pisar.

Siendo ya uno de los líderes de esta Cultural, uno de los jugadores más queridos por la afición, el de Sada quiere asentar al club leonés en la categoría y, a la par, seguir evolucionando él, a nivel personal, demostrando que sí, que tiene nivel para estar la Liga Hypermotion.

¿Qué supone para ti volver a jugar en Segunda División después de tantos años?

Es una alegría que llevaba muchos años persiguiendo. Parecía que no iba a volver a llegar y 10 años después puedo volver a disfrutar del fútbol profesional. Estoy muy contento por que se haya dado así.

¿En qué ha cambiado Bicho desde aquel chaval del Deportivo o el Barça B al actual?

Sobre todo en la madurez. De aquellas era aún juvenil, no era consciente de todo lo que estaba viviendo y todo lo que conllevaba ser futbolista profesional. Esa madurez que he ido ganando con los años es lo que más me ha hecho cambiar.

Ha sido un camino largo, con muchas idas y venidas. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que te llevas?

No sabía realmente si iba a volver a jugar en el fútbol profesional. Si me lo dices hace seis años, cuando estuve unos meses sin equipo, no me lo creería. La enseñanza es que con trabajo e ilusión, que la había perdido, se puede lograr. No siempre se consigue, pero muchas veces, si pones todo de tu parte, se puede lograr.

¿Hay un salto grande desde Primera RFEF a Segunda División?

Sí, sobre todo lo estamos notando en la pegada. En Primera RFEF puedes tener ocasiones, pero no acaban todas en gol. Aquí, con media ocasión que concedas… no te perdonan. Los delanteros que tienen todos los equipos de Segunda son muy, muy top.

Para muestra, lo que pasó el domingo contra el Almería.

Así es, el domingo teníamos el partido bastante controlado, estaba siendo igualado pero, con media ocasión, un centro lateral, te hacen gol. Todos conocemos a Leo Baptistao y el nivel que tiene. Pero de su categoría hay varios jugadores.

Regresamos al verano. Fuiste el primero en renovar. ¿Tenías claro que querías seguir en León?

Sí, desde que ascendimos ni pregunté ni miré otras opciones. Ni siquiera hablé con mi agente para ver si había otras ofertas. Tenía muy claro que mi prioridad era quedarme aquí. Nos ha costado subir, llevaba dos años y en el segundo se logró. Y tenía claro que quería estar con la Cultu en Segunda.

¿Qué te ha dado esta ciudad y este club para que tengas ese arraigo?

Mucha estabilidad y mucha confianza de todo el mundo, tanto de la gente del club, el entrenador, la afición… Ese cariño que siento que la gente tiene por mí es recíproco. Esa estabilidad y ese cariño es difícil encontrarla y aquí la he encontrado.

A toro pasado, y ahora que han pasado tres meses de mayo, ¿se da más valor aún al ascenso conseguido?

Yo diría que sí. Es cierto que el final de temporada fue complicado, que parecía que teníamos el ascenso desde muchos meses antes, pero tardó en certificarse. Viéndolo con tiempo y poniendo encima de la mesa las temporadas que ha estado la Cultu en Segunda en los últimos tiempos, tiene que ser un orgullo para nosotros saber que estamos en la historia del club. Y viéndolo con perspectiva, sí, ha sido muy importante.

¿Y ahora cuesta cambiar el chip y empezar a pensar como un jugador de Segunda?

Creo que lo haces casi de forma automática. Y tienes que ser consciente, por ejemplo, de que no puedes conceder como en Primera RFEF. El partido de Burgos fue un accidente, por cómo se dió, desde que nos quedamos con uno menos en el primer minuto de juego. La línea a seguir es la del partido contra el Almería. Hay cosas que mejorar y pulir, pero compitiendo así vamos a seguir creciendo. Nos hubiera gustado sumar y ganar, pero no pudo ser. Pero es el camino.

¿Qué habéis aprendido del partido de Burgos y cómo fueron los días siguientes?

Fueron momentos complicados, sobre todo esa noche y el día siguiente. Se puede perder, pero si te meten cinco… es duro. El míster se preocupó de que nos levantaramos de ese golpe. Es mejor que te pase ahora que a mita de temporada. Eso lo conseguimos y, con el paso de la semana, recuperamos el ánimo y llegamos de buena manera al domingo.

¿Os ha reforzado la imagen dada ante el Almería?

Sí, porque la gente podía tener dudas después del primer partido, pero teníamos claro que esa no era la realidad, que no era nuestro nivel y que había sido un accidente. Nos hubiera gustado ganar o, al menos, puntuar, pero si pierdes, que sea de esta manera. Competimos muy bien, y creo que en estas semanas iremos cogiendo el ritmo y puliendo detalles. En Gijón tenemos otra oportunidad para sumar los primeros puntos.

¿Qué tiene de diferente este equipo respecto a la temporada pasada?

Aunque haya jugadores nuevos, el cuerpo técnico es el mismo y la idea de juego va a ser parecida. Creo no haya muchas diferencias, con la obviedad de que estás en Segunda y llegan refuerzos que aumentan la calidad. Pero la idea y la identidad va a ser la misma.

¿Cómo de feliz y sorprendido estás con la vuelta de Chacón?

Muy, muy contento estoy. Tengo muy buena relación con él, era mi compañero de habitación el año pasado, pasamos mucho tiempo juntos en cada concentración. Esta pretemporada bromeaba con Edu [delegado del equipo] que, cuando saliésemos fuera, me dejara solo en la habitación, que iba a esperar a que llegase mi compañero. Y, al final, llegó.

¿Le presionaste un poco?

Sí, sí (risas). Tenemos un grupo de whatsapp. Tampoco le queríamos molestar mucho, pero algo sí. Y estamos encantados de que vuelva a estar con nosotros porque nos va a dar ese plus que ya nos dio la temporada pasada.

La sensación externa es que el año pasado había una familia en el vestuario. Imagino que echas de menos a algún compañero.

Sí, tanto el año pasado como el anterior fuimos una familia. Siempre creas amistades con compañeros y el año pasamos sí, éramos una gran familia. Y, obviamente, echas de menos a compañeros. Yo tenía muy buena relación con Antón [Escobar] y hablo con él a diario, o con Barri. Pero es lo bonito del fútbol, que dejas amigos con los que sigues en contacto y ojalá lo tengamos por mucho tiempo.

¿Te sorprendió alguna de las salidas?

Si me preguntas a mí… me encantaría que siguieran todos, por lo buenos jugadores que eran y por lo buenas personas que eran. Pero son decisiones que no me corresponden y ahora sólo espero que podamos crear ese vínculo con los nuevos, que ya están bastante integrados, y con los que falten por venir, para lograr esa sintonía que había el año pasado.

¿Hay algún jugador que nos vaya a sorprender por lo que ves en cada entrenamiento?

Me gustan mucho todos los jugadores que han llegado, pero quizá me quedo con Rafa Tresaco. Le conocíamos ya de jugar contra él la pasada temporada y me sorprendió ya cuando jugamos contra el Zamora. Y este año, lo que estoy viendo tanto en pretemporada como en los entrenamientos me está gustando mucho. Creo que nos va a dar muchas alegrías.

El objetivo es alcanzar los 50 puntos de la permanencia.

Obviamente. El objetivo tiene que ser ese, seguir en el fútbol profesional y conseguir que el club siga creciendo poco a poco.

Con récord histórico de abonados, ¿cómo de importante ha de ser el Reino?

Muy importante. En esta categoría, los equipos se hacen muy fuerte en casa. Y ya se vio el domingo, con la gente volcada con nosotros y mucha ilusión. Sales a la calle y todo el mundo te da mensajes de ánimo y es algo que se agradece. El domingo notamos ese apoyo de la afición en el campo y ojalá siga siendo así, porque tenemos que ser once jugadores sobre el campo y uno más, el número doce, en la grada.

Y en una temporada donde se visitarán estadios históricos como el del viernes, El Molinón

Me paraba a mirar este verano los estadios y clubes míticos a los que nos vamos a enfrentar y son muchos. Siempre gusta jugar delante de mucha y vamos a tener muchas oportunidades de jugar en campos históricos, delante de mucho público.

Y te comprarás el FIFA este año, en el que sales tú

(Risas) Ya jugamos el año pasado mucho con Antón, aunque a mitad de temporada lo dejé porque me pillaba muchos cabreos con el FUT Champions [un modo de juego]. Pero seguro que empiezo esta temporada, luego ya veremos si lo dejo o no. Pero empiezo a jugar seguro.

¿Con la Cultu?

Un modo carrera con la Cultu seguro

Luego está la polémica de si tu ficha viene con la valoración correcta…

(Risas) Yo creo que a los jugadores de Segunda nos ponen unas estadísticas genéricas que no se corresponderán mucho con la realidad. Pero siempre te hace ilusión salir en un juego con el creciste desde que eras un niño.

Si volvemos a entrevistarte en mayo, ¿qué querrías que te preguntarámos?

Pues… que cómo será jugar una temporada más con la Cultu en el fútbol profesional.

