leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un total de 18 pueblos de León y 821 vecinos están desalojados por los incendios
Imagen del debut de Hinojo en Primera División RCDE

La Cultural cierra el lateral izquierdo con una nueva apuesta por la juventud

El equipo leonés ha anunciado la incorporación de Roger Hinojo tras llegar a un acuerdo con el RCD Espanyol para su cesión

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 26 de agosto 2025, 12:52

La Cultural ultima los detalles para acabar de cerrar una plantilla todavía necesitada de mimbres importantes y lo hace con una nueva apuesta por la juventud. El conjunto de Raúl Llona ha anunciado la contratación en calidad de cedido de Roger Hinojo, lateral zurdo procedente del RCD Espanyol.

El jugador de veinte años defendió la elástica perica la pasada temporada en Segunda Federación, categoría en la que se encuentra actualmente el filial blanquiazul. Llegó a debutar con el primer equipo, sumando algunos minutos en la élite del fútbol nacional.

Un futbolista en dinámica de Primera

Ahora, en busca de dar un nuevo salto como profesional, un guion que se viene repitiendo con las incorporaciones culturalistas en este mercado de fichajes, Hinojo se enfundará la equipación leonesa hasta el final de la presente temporada.

Cabe destacar que el futbolista ha desarrollado la pretemporada con el primer equipo catalán y, además, ha tenido hueco en las dos primeras convocatorias de la competición liguera.

Noticias relacionadas

Hinojo y De La Fuente apuntan a la Cultural

Hinojo y De La Fuente apuntan a la Cultural

Baptistao, recuperado tras desmayarse en León: «Sentí mucho dolor y me desplomé»

Baptistao, recuperado tras desmayarse en León: «Sentí mucho dolor y me desplomé»

El Reino de León acogerá en septiembre el cuadrangular solidario con los afectados por los incendios

El Reino de León acogerá en septiembre el cuadrangular solidario con los afectados por los incendios

De esta forma, Raúl Llona refuerza su lateral izquierdo y deja de contar únicamente con Juan Larios, aunque la disputa por el puesto será entre dos jóvenes con más proyección que experiencia en el fútbol profesional. hinojo, con un perfil más defensivo que el cedido por el Bournemouth, puede desempeñarse también como central, algo que podría servir a Raúl Llona en un esquema de tres centrales como el del pasado domingo ante el Almería.

Con la llegada de Hinojo y la posibilidad de incorporar a Konrad de la Fuente, José Manzanera apura los últimos días de mercado en busca de brindar a la plantilla el caracter y la calidad suficientes para competir en Segunda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven»
  2. 2 Los incendios de Garaño, La Baña y Fasgar-Colinas siguen siendo un riesgo para las poblaciones
  3. 3 Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma»
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña
  6. 6 La Policía Nacional detiene a un hombre en San Andrés del Rabanedo por un robo con fuerza en una finca
  7. 7 Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»
  8. 8 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  9. 9 Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca
  10. 10 «Sería absurdo destinar todo a la extinción de incendios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Cultural cierra el lateral izquierdo con una nueva apuesta por la juventud

La Cultural cierra el lateral izquierdo con una nueva apuesta por la juventud