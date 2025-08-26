La Cultural cierra el lateral izquierdo con una nueva apuesta por la juventud El equipo leonés ha anunciado la incorporación de Roger Hinojo tras llegar a un acuerdo con el RCD Espanyol para su cesión

Borja Pérez Martes, 26 de agosto 2025, 12:52 | Actualizado 13:22h.

La Cultural ultima los detalles para acabar de cerrar una plantilla todavía necesitada de mimbres importantes y lo hace con una nueva apuesta por la juventud. El conjunto de Raúl Llona ha anunciado la contratación en calidad de cedido de Roger Hinojo, lateral zurdo procedente del RCD Espanyol.

El jugador de veinte años defendió la elástica perica la pasada temporada en Segunda Federación, categoría en la que se encuentra actualmente el filial blanquiazul. Llegó a debutar con el primer equipo, sumando algunos minutos en la élite del fútbol nacional.

Un futbolista en dinámica de Primera

Ahora, en busca de dar un nuevo salto como profesional, un guion que se viene repitiendo con las incorporaciones culturalistas en este mercado de fichajes, Hinojo se enfundará la equipación leonesa hasta el final de la presente temporada.

Cabe destacar que el futbolista ha desarrollado la pretemporada con el primer equipo catalán y, además, ha tenido hueco en las dos primeras convocatorias de la competición liguera.

De esta forma, Raúl Llona refuerza su lateral izquierdo y deja de contar únicamente con Juan Larios, aunque la disputa por el puesto será entre dos jóvenes con más proyección que experiencia en el fútbol profesional. hinojo, con un perfil más defensivo que el cedido por el Bournemouth, puede desempeñarse también como central, algo que podría servir a Raúl Llona en un esquema de tres centrales como el del pasado domingo ante el Almería.

Con la llegada de Hinojo y la posibilidad de incorporar a Konrad de la Fuente, José Manzanera apura los últimos días de mercado en busca de brindar a la plantilla el caracter y la calidad suficientes para competir en Segunda.