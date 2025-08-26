leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nueve carreteras siguen cortadas y 750 personas desalojadas en 18 pueblos de León por los incendios
Baptistao siendo retirado del césped del Reino de León. Peio García
Fútbol | Cultural

Baptistao, recuperado tras desmayarse en León: «Sentí mucho dolor y me desplomé»

El delantero del Almería, que en la mañana del lunes ya estaba bien, agradeció los aplausos de la afición culturalista al ver que «era algo serio»

Dani González

Dani González

León

Martes, 26 de agosto 2025, 10:43

Fue una de las imágenes preocupantes del partido entre Cultural y Almería: superado el minuto 60, Baptistao, en un duelo aéreo con Rodri, caía mal y se dolía de un golpe en la espalda.

Tras ser atendido en la banda por los servicios médicos del Almería, el brasileño – autor del gol que dio el triunfo a los de Rubi – se desplomaba y era retirado en camilla del césped, siendo evacuado al Hospital de León, donde recibió atención médica.

A la mañana siguiente, el lunes, Baptistao recibió el alta, todo estaba bien y pudo regresar a Almería con sus compañeros. El brasileño ha explicado en el diario Ideal cómo fue la secuencia de estos hechos.

Reconoce que vivió minutos complicados: «Después de ver las imágenes sí que me acuerdo, tengo flashes en mi cabeza y la sensación de tener mal cuerpo», explica. Baptistao relata que lo único que sintió fue «mucho dolor en la espalda y en el pecho» por la caída, «como si fuera un golpe» y después de desplomó. «Fueron dos segundos, en el hospital ya estaba bien».

Leo Baptistao también agradeció los aplausos que recibió en el Reino de León cuando fue evacuado: «La afición local, después de tanto runrún, vio que era algo serio y me aplaudió. Se agradece».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven»
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma»
  4. 4 Los incendios de Garaño, La Baña y Fasgar-Colinas siguen siendo un riesgo para las poblaciones
  5. 5 Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña
  6. 6 La Policía Nacional detiene a un hombre en San Andrés del Rabanedo por un robo con fuerza en una finca
  7. 7 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  8. 8 Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»
  9. 9 Cuando el vecino salva al vecino: «Gracias a que no abandonaron, lograron que no ardiera todo el pueblo»
  10. 10 Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Baptistao, recuperado tras desmayarse en León: «Sentí mucho dolor y me desplomé»

Baptistao, recuperado tras desmayarse en León: «Sentí mucho dolor y me desplomé»