Baptistao, recuperado tras desmayarse en León: «Sentí mucho dolor y me desplomé»
El delantero del Almería, que en la mañana del lunes ya estaba bien, agradeció los aplausos de la afición culturalista al ver que «era algo serio»
León
Martes, 26 de agosto 2025, 10:43
Fue una de las imágenes preocupantes del partido entre Cultural y Almería: superado el minuto 60, Baptistao, en un duelo aéreo con Rodri, caía mal y se dolía de un golpe en la espalda.
Tras ser atendido en la banda por los servicios médicos del Almería, el brasileño – autor del gol que dio el triunfo a los de Rubi – se desplomaba y era retirado en camilla del césped, siendo evacuado al Hospital de León, donde recibió atención médica.
A la mañana siguiente, el lunes, Baptistao recibió el alta, todo estaba bien y pudo regresar a Almería con sus compañeros. El brasileño ha explicado en el diario Ideal cómo fue la secuencia de estos hechos.
Reconoce que vivió minutos complicados: «Después de ver las imágenes sí que me acuerdo, tengo flashes en mi cabeza y la sensación de tener mal cuerpo», explica. Baptistao relata que lo único que sintió fue «mucho dolor en la espalda y en el pecho» por la caída, «como si fuera un golpe» y después de desplomó. «Fueron dos segundos, en el hospital ya estaba bien».
Leo Baptistao también agradeció los aplausos que recibió en el Reino de León cuando fue evacuado: «La afición local, después de tanto runrún, vio que era algo serio y me aplaudió. Se agradece».
