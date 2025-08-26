Baptistao, recuperado tras desmayarse en León: «Sentí mucho dolor y me desplomé»

Dani González León Martes, 26 de agosto 2025, 10:43 Comenta Compartir

Fue una de las imágenes preocupantes del partido entre Cultural y Almería: superado el minuto 60, Baptistao, en un duelo aéreo con Rodri, caía mal y se dolía de un golpe en la espalda.

Tras ser atendido en la banda por los servicios médicos del Almería, el brasileño – autor del gol que dio el triunfo a los de Rubi – se desplomaba y era retirado en camilla del césped, siendo evacuado al Hospital de León, donde recibió atención médica.

A la mañana siguiente, el lunes, Baptistao recibió el alta, todo estaba bien y pudo regresar a Almería con sus compañeros. El brasileño ha explicado en el diario Ideal cómo fue la secuencia de estos hechos.

Reconoce que vivió minutos complicados: «Después de ver las imágenes sí que me acuerdo, tengo flashes en mi cabeza y la sensación de tener mal cuerpo», explica. Baptistao relata que lo único que sintió fue «mucho dolor en la espalda y en el pecho» por la caída, «como si fuera un golpe» y después de desplomó. «Fueron dos segundos, en el hospital ya estaba bien».

Leo Baptistao también agradeció los aplausos que recibió en el Reino de León cuando fue evacuado: «La afición local, después de tanto runrún, vio que era algo serio y me aplaudió. Se agradece».