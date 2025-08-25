leonoticias - Noticias de León y provincia

Grada del estadio Reino de León. CyDL
Fútbol | Cultural

Las entradas para El Molinón: con prerreserva, por número de abonado y sin colas

La Cultural ha recibido 570 localidades para el duelo ante el Sporting que repartirá siguiendo el criterio de antigüedad

Dani González

Dani González

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:17

La Cultural y Deportiva Leonesa ha informado este lunes del proceso para la venta de la entradas para el partido ante el Sporting que se disputará este viernes (21:00 horas) en el estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini' de Gijón.

El club leonés ha recibido un total de 570 entradas a un precio de 20 euros de las que un porcentaje de las mismas serán reservadas a la Federación de Peñas Culturalistas.

Las que saldrán a la venta se repartirán a través de un nuevo sistema. En primer lugar, los abonados culturalistas que quieran acceder a estas entradas deberán de realizar una prerreservar hasta el martes a las 12:00 horas, para lo que deberán realizar esta operación en este enlace.

A partir de las 13:00 horas del martes, aparecerá si la solicitud de reserva ha sido aceptada o no, en función de un criterio de antigüedad teniendo en cuenta el número de abonado para adjudicar las entradas.

Si la petición es aceptada, las localidades se pueden retirar – pudiendo pagarse con tarjeta o efectivo – desde las 15:00 a las 17:00 hroas del martes y el miércoles de 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 17:00 horas.

