Las entradas para El Molinón: con prerreserva, por número de abonado y sin colas

Dani González León Lunes, 25 de agosto 2025, 17:17

La Cultural y Deportiva Leonesa ha informado este lunes del proceso para la venta de la entradas para el partido ante el Sporting que se disputará este viernes (21:00 horas) en el estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini' de Gijón.

El club leonés ha recibido un total de 570 entradas a un precio de 20 euros de las que un porcentaje de las mismas serán reservadas a la Federación de Peñas Culturalistas.

Las que saldrán a la venta se repartirán a través de un nuevo sistema. En primer lugar, los abonados culturalistas que quieran acceder a estas entradas deberán de realizar una prerreservar hasta el martes a las 12:00 horas, para lo que deberán realizar esta operación en este enlace.

A partir de las 13:00 horas del martes, aparecerá si la solicitud de reserva ha sido aceptada o no, en función de un criterio de antigüedad teniendo en cuenta el número de abonado para adjudicar las entradas.

Si la petición es aceptada, las localidades se pueden retirar – pudiendo pagarse con tarjeta o efectivo – desde las 15:00 a las 17:00 hroas del martes y el miércoles de 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 17:00 horas.

