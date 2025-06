Bicho se siente «más preparado» para su regreso a Segunda

Dani González León Jueves, 26 de junio 2025, 10:51 Comenta Compartir

Ha sido una de las piezas clave en el ascenso de la Cultural y Deportiva Leonesa y todo apunta a que seguirá siendo un hombre importante en Segunda División.

Javier Fernández 'Bicho' ha concedido una entrevista a La Opinión de A Coruña donde ha destacado las «ganas» que tiene de volver a jugar en Segunda División en la que será su tercera temporada en la Cultural tras la renovación anunciada semanas atrás.

«Hace muchos año que no estoy en Segunda. Cuando me llegó la oportunidad no estaba tan preparado como ahora. Estoy con ganas de coger esta oportunidad y aprovecharla», ha señalado el centrocampista natural de la localidad coruñesa de Sada.

Al igual que el futbolista gallego, la ciudad de León está «con muchas ganas» y «volcada» con esta nueva situación, a juicio de Bicho, en un curso que será complicada: «Este año, nosotros dominábamos casi todos los partidos y seguro que Llona intentará plantear partidos de tener la pelota. Pero será más difícil, la clave será adaptarnos», ha expuesto en La Opinión de A Coruña.

Chacón tiene la ilusión «de estar muchos años en el Dépor»

En esta entrevista también ha hablado de su evolución, pasando de ser un mediapunta con participación, incluso, en banda, a ser un futbolista que está más cerca de la base de jugada, «actuando de '8' o, incluso, de '6' para la salida de balón». «Es donde más cómodo me encuentro», añade.

En esta entrevista, Bicho también fue preguntado por Luis Chacón, al que ha calificado como «imprescindible» para el ascenso de la Cultural y reconoce que la ilusión del exculturalista es «estar muchos años en el Dépor». «Se lo merece y le veo hueco en el equipo. No creo que haya dudas con él, es un jugador de una categoría superior a Primera RFEF», apunta.

