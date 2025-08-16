La Cultural se estrella contra la realidad del fútbol profesional

Borja Pérez Viernes, 15 de agosto 2025 | Actualizado 16/08/2025 10:58h. Comenta Compartir

La peor bienvenida posible para la Cultural. La ilusión con la que llegaban aficionados, jugadores, cuerpo técnico y directiva al estreno del equipo en Segunda se vio eclipsada de forma radical cuando, en el primer minuto, Selu Diallo provocó un penalti y la consecuente expulsión que dejó todo sentenciado. El gol de Curro Sánchez supuso una losa absoluta para un cuadro leonés que, aunque logró levantar la cabeza tras el descanso, nunca llegó a acercarse a los puntos.

Tras una pretemporada en la que se venían exhibiendo algunas de las carencias, sobre todo defensivas, el redebut en Segunda fue lo más parecido a estrellarse contra un muro. La realidad del fútbol profesional asaltó a la Cultural en un encuentro que debe servir para hacer frente a esta situación y seguir dando pasos en este tramo final del mercado de fichajes.

Burgos CF Cantero; Arroyo (Lizancos, min. 81), Aitor Córdoba, Grego, Miguel; Iván Morante, Miguel Atienza; David González (Cantero, min. 85), Curro (Chapela, min. 63), Íñigo Córdoba (Appin, min. 63); Fer Niño (Mateo Mejía, min. 81) 5 - 1 Cultural Edgar Badia; Víctor García, Fornos, Satrústegui (Rodri Suárez, min. 83), Larios (Guzmán, min. 83); Selu Diallo, Thiago Ojeda; Tresaco (Collado, min. 71), Luis Chacón, Pibe (Bicho, min. 24); Paraschiv (Manu Justo, min. 71) Goles 1-0, min. 2, Curro Sánchez; 2-0, min. 18, Fer Niño; 3-0, min. 42, Curro; 3-1, min. 49, Aitor Córdoba (p.p); 4-1, min. 74, David González; 5-1, min. 83, Mateo Mejía.

Árbitro Jon Ander González. Amonestó a Fer Niño por parte del Burgos y a Juan Larios por parte de la Cultural. Expulsó a Selu Diallo.

Incidencias Estadio El Plantío. Jornada 1 de LaLiga Hypermotion.

El equipo leonés saltó al césped de El Plantío con un once de garantías dentro de las limitaciones con las que cuenta la plantilla hasta el momento. Edgar Badia fue el elegido para la portería y, en la medular, sorprendió la presencia de Luis Chacón ya en la titularidad, mientras que Bicho se quedó fuera del combinado inicial.

La Cultural llegó al feudo burgalés con la emoción de un equipo con ganas de demostrar su valía, pero el Burgos no necesitó más de un minuto para darle un golpe de realidad a los leoneses. O, más bien, fue el equipo culturalista quien se lo dio a sí mismo cuando, tras una pérdida de balón, Selu Diallo trabó a un rival en el área cuando se disponía a lanzar, lo que se tradujo en una pena máxima para los burgaleses y la consecuente expulsión del jugador.

El peor escenario posible

No dudó Curro Sánchez y logró engañar a Badia, dibujando así el peor esquema posible para el conjunto visitante. Por detrás en el marcador y con un jugador menos. Pero, más allá de eso, lo peor para Cultural fue la muestra que dio en los primeros minutos de sus lagunas defensivas, algo que, por otro lado, no sorprende vista la preparación y la petición del técnico de fichar «cuatro defensas más» en este final de mercado.

Las claves Penalti y roja Ni llegar al primer minuto fue necesario para que la Cultural dejara ir el partido. Selu Diallo, tras una pérdida de balón, provocó un penalti que, además, supuso la expulsión del jugador, condenando de esta forma al equipo leonés que nada pudo hacer desde ese momento. Fragilidad defensiva Pese a que todo pudo haber sido diferente sin el error de esa jugada, la realidad de la Cultural es innegable. Defensivamente no tiene el nivel para competir en Segunda División y debe corregirlo de forma urgente para intentar levantar la cabeza tras este primer varapalo.

Juan Larios se cargó de una amarilla tras una acción en la que sacó a relucir sus dudas fruto de la presión del escenario. No estuvieron cómodos los leoneses en ningún momento y su producción ofensiva se basó en lanzamientos aislados desde larga distancia. Thiago Ojeda y Pibe sumaron así dos ocasiones claras que a punto estuvieron de colarse en la meta de Cantero.

Sin embargo, en esta categoría debe mostrarse contundencia en ambas áreas y, si una de ellas falla, hay pocos argumentos para pelear por la victoria. Si el penalti ya supuso un varapalo importante, mayor fue el golpe que asestó Fer Niño a los leoneses con una jugada individual que culminó rematando con la zurda al fondo de la red.

Sin opción para la Cultural

Lo visto sobre el césped obligó a Llona a intervenir con el primer cambio en la primera mitad, dando entrada a Bicho por Pibe para reforzar el centro del campo y buscar un mayor sentido en las combinaciones﻿ culturalistas. Nada cambió con esta variación y, de hecho, fue el Burgos quien se mantuvo firme en su idea hasta conseguir el tercer tanto por medio de Curro.

Siguiendo con la dinámica vista hasta el momento, de nuevo un centro lateral desde el costado diestro permitió el remate solo del delantero burgalés, que anotó a placer para dejar sentenciado el duelo antes del descanso.

Levantó la cabeza la Cultural tras el paso por vestuarios a través de una gran jugada individual de Rafa Tresaco -la mejor noticia del equipo en su inicio de temporada- que provocó el gol en propia puerta de Aitor Córdoba. El tanto dibujó un atisbo de ilusión en los culturalistas desplazados, que rugieron en busca de darle a su equipo un empujón practicamente milagroso.

Reacción insuficiente de la Cultural

Por momentos, el equipo se lo creyó. A pesar de que el empate era algo prácticamente utópico, los leoneses no bajaron las brazos y, con una imagen completamente opuesta a la del primer tiempo, lograron encerrar en su campo a un Burgos cuya comodidad hasta el momento se disipó de cuajo.

Sin embargo, poco duraría la alegría culturalista, hasta que Víctor García cometió un nuevo penalti que transformó David González. Así quedaría todo visto para sentencia, dejando los últimos quince minutos como trámite, aunque la sangría sería aún mayor con el gol de Mateo Mejía para cerrar una goleada muy dolorosa que refleja la dificultad real del fútbol profesional.