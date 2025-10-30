La Cultural quiere salir de la lista de los equipos 'antinatura'

Dani González León Jueves, 30 de octubre 2025, 10:34 Comenta Compartir

Es lo menos habitual, lo ilógico, lo antinatura. La Cultural y Deportiva Leonesa es uno de los tres equipos de Liga Hypermotion que no ha logrado ganar como local y que sí lo ha hecho como visitante.

Pero los de 'Cuco' Ziganda tienen en mente ser 'expulsados' de esa lista en la que también aparecen el Real Zaragoza y su rival de este sábado (16:15 horas), el CD Mirandés.

Los leoneses han sumado tan sólo dos puntos de los 15 posibles en el Reino de León en encuentros, cierto es, donde quizá han merecido más, como en las derrotas ante el Almería y el Ceuta, ambas por 0-1.

Pero los números son inamovibles y los de Ziganda han sumado sólo dos empates – ante Leganés y Albacete – y han anotado un gol, obra de Manu Justo frente al CD Castellón (1-3), partido que supuso la destitución de Raúl Llona como técnico de la Cultural.

El Mirandés, aun peor que la Cultural... y exiliado

Enfrente estará un Mirandés que ha sumado sólo un punto como local. Los rojillos son por ello el peor local de la categoría, con una unidad menos sumada que Cultural y Zaragoza, si bien es cierto que han anotado un gol más (2) que la Cultural. Cabe destacar que los rojillos están jugando en Vitoria, en el estadio de Mendizorroza, debido a las reformas que se están ejectuando en Anduva, algo que puede tener su efecto en esta estadística.

En Primera División, solo el Celta y el Levante siguen sin ganar como locales. Los vigueses han sumado cinco empates en seis partidos en Balaídos, mientras que los granotas tan sólo un punto en cuatro encuentros.

