La pólvora sigue fuera de casa y la Cultural firma el empate sin goles ante el Albacete Partido con muchas alternancias y no demasiadas ocasiones en el Reino de León que sigue sin ver ganar a su equipo

Alberto P. Castellanos León Lunes, 6 de octubre 2025, 22:33 | Actualizado 22:42h. Comenta Compartir

Reparto de puntos agridulce en el Reino de León con dos equipos que no parecieron buscar la victoria hasta la segunda mitad y que la Cultural mereció más en algunos momentos, sobre todo tras quedarse el Albacete con diez.

Primera mitad con poco fútbol y ocasiones sin peligro salvo un lanzamiento lejano al larguero de los visitantes y algunos acercamientos de ambos conjuntos, como una jugada por la derecha que acabó en un buen pase de Chacón que recibió en fuera de juego antes de ceder el balón a Sobrino que no tampoco pudo superar a Lizoain.

Durante esta parte inicial los de Ziganda y Alberto González se han repartido el dominio pero sin llegar a traducir esos momentos en ocasiones claras de gol.

Cultural Badia; V. García, Rodri, Barzic, Hinojo; Bicho, Ojeda, Pastoriza; Chacón, Collado, Sobrino 0 - 0 Albacete Lizoain; Lorenzo, Pepe Sánchez, Vallejo, Neva; Riki, A. Medina, Meléndez; Morci, Lazo; Puertas Goles 0-0.

Árbitro Manuel Jesús Orellana (Colegio andaluz). Mostró amarilla a Riki para el Albacete.

- Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 8 de la Liga Hypermotion. 9.8 espectadores.

Llegó la acción

A los pocos minutos de comenzar la segunda parte ya se vio que iba a ser distinta a la primera. En los primeros diez minutos hubo más oportunidades de gol que en los 46 minutos previos al descanso.

Los de Cuco Ziganda fueron los primeros en intentarlo con una buena jugada de ataque entre Hinojo y Pibe que acabó con el remate de Collado que sacó Sobrino bajo palos. Era la más clara para la Cultural de todo el partido.

Barzic fue el protgonista en la mejor del Alba lanzándose al suelo para barrer el balón cuando el atacante visitante encaraba a Badía. Eran los mejores momentos de los de Alberto González con otra oportunidad para Medina.

El Alba se queda con 10

Un choque en el área entre Puertas y Ojeda acaba con el culturalista en el suelo y muy dolido. El colegiado observa una agresión clara y expulsa al jugador del Albacete que intenta responder a esta nueva situación con una configuración más defensiva, perdiendo tiempo y jugándose casi todas las cartas ofensivas a la contra con una Cultural que buscó más pimienta arriba con Mboula y Ribeiro.

Las ocasiones empezaban a sucederse pero tras un saque de esquina, Barzic dio numerosos toques sin lanzar y el remate final de Bicho se fue alto. Después sería Manu Justo, que entró por Chacón, el que mandó un gran centro al que no llegó Sobrino.

Aún más clara fue la de Ribeiro que no acertó a rematar a pocos metros de la portería albaceteña. Así transcurrieron los minutos hasta que se cumplieron los 95 y ninguno de los dos equipos pudo inaugurar un marcador, que visto lo visto, es justo pero beneficia más a unos visitantes que a una Cultural que sigue sin ganar en casa.