El balón parado al fin da réditos a la Cultural

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:00

El balón parado da réditos a la Cultural y Deportiva Leonesa. Era uno de los debes más notables en el ataque del conjunto leonés y en las últimas semanas, los de Cuco Ziganda parecen haber solventado este problema… o al menos han maquillado los datos.

Ante el Tropezón, en la Copa del Rey, un penalti y un gol en una falta lateral solventaron el partido para una Cultural que, aunque sufrió más de lo debido en el tramo final, fue capaz de agarrarse al balón parado para superar sin alardes esta primera eliminatoria.

Y es que el balón parado ha abierto el marcador en dos de los últimos tres partidos de los leoneses, como sucediera también en Zaragoza (0-5): Manu Justo, de penalti, inauguraba el marcador; y Chacón, de falta directa, abría hueco.

Esa misma secuencia se produjo en Tanos, aunque en lugar de una falta directa fuese con un remate a una falta sacada desde el costado derecho. De esta manera, el balón parado y la estrategia empieza a dar sus frutos en una Cultural carente de gol y mordiente ofensiva que puede encontrar en estas acciones un salvavidas.

Hasta ahora, dos goles de penalti, uno de falta directa y uno en una falta lateral dan peso a este tipo de tantos en el conjunto leonés que, en lo que va de temporada, suma 15 goles y cuatro de ellos han sido en este tipo de acciones.

