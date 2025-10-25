Una ocasión le basta al Ceuta para volver a dejar al Reino de León sin premio La Cultural jugó mejor, dominó y creo muchas ocasiones pero sin materializar ninguna ante un Ceuta con un Konrad y un Vallejo inspirados

Alberto P. Castellanos León Sábado, 25 de octubre 2025, 16:09 | Actualizado 17:23h.

Más posesión, más juego, más ocasiones pero sin puntos. Es el balance de un encuentro en el que la Cultural vuelve a irse de vacío en casa aunque, esta vez, el público se entretuvo mucho más con un conjunto bien plantado y que generaba ocasiones pero sin demasiado peligro.

Ya en los primeros minutos, a pesar de que ambos equipos se acercaron a las áreas contrarias, era la Cultural la que transmitía mucho más peligro. Muy bien plantados los del Cuco Ziganda que, en esta undécima jornada, sí que parecían buscar con decisión la primera victoria de la temporada en casa.

Pero fue justo cuando empezaron a llegar las primeras jugadas con más opciones de gol para los locales cuando una internada en los dominios de Badía acababa en penalti para el Ceuta. Thiago Ojeda derribaba a Konrad y el árbitro no lo dudó. Sería Rubén Díez el encargado de ejecutar la pena máxima y de convertirla (0-1) ante un Badía que se tiró a su derecha ante el tiro centrado y no muy fuerte del zaragozano.

Tras el impacto psicológico de ver el marcador en contra en el minuto 13 y tras dominar el juego, los de Cuco Ziganda se reponían y comenzó un asedio constante a la portería de Vallejo que fue protagonista de las dos más claras de esta primera mitad: una salida en falso que acabó con varios rechaces y un disparo de Chacón al larguero; y una tremenda parada ante el mismo protagonista tras un gran pase de Calero.

Cultural Badia; Iván Calero, Rodri, Barzic, Hinojo (Larios, min. 82); Bicho, Ojeda, Sobrino (Ribeiro, min. 65), Diallo (Cortes, min. 74); Chacón (Parischiv, min. 82), Justo (Collado, min. 65) 0 - 1 Ceuta Vallejo; Matos, Youness, Carlos H., Aisar A. (Salvi S., min. 82); Zalazar (Bassina, min. 82), Marcos (Caparrós, min. 89), Diego G; Konrad (Kone, min. 60), Rubén D. (Bodiger, min. 82), Anuar Goles 0-1, Min. 13, Rubén D.

Árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández (Colegio madrileño). Mostró amarilla a Konrad para el Ceuta y a Thiago Ojeda para la Cultural.

- Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 11 de la Liga Hypermotion. 8.635 espectadores.

Más dominio, menos peligro

A pesar de que eran los locales los que tenían más urgencia por buscar la portería rival fue el Ceuta el que empezó con mucha más mordiente. Apenas se había disputado un minuto cuando el omnipresente Konrad se internaba de forma magistral en el área driblando a tres defensas culturalistas. El disparo, aunque flojo, se fue pegado al poste y pudo ser aprovechado como centro pero al final todo quedó en nada. El segundo hubiera sido un gran castigo para los locales.

Tras esta clara opción volvería a dominar la Cultural aunque con menor sensación de peligro que en la primera mitad. La ocasión más clara fue una doble con una internada de Thiago Ojeda que acabó en un disparo por bajo y una ocasión posterior de cabeza de Calero que se fue arriba.

Llegaron los cambios que buscaban más mordiente para los locales y menos riesgo para los visitantes después de unos minutos en los que el centro del campo había desaparecido casi por completo.

En los minutos finales, más posesión y ocasiones sin demasiado peligro de una Cultural que pudo ver cómo sus opciones de empatar y remontar se sepultaban con dos jugadas del Ceuta, Salvi primero y Matos después, que pudo sentenciar el partido.

Ziganda: «No hemos acertado» El entrenador de la Cultural ha lamentado irse sin puntuar a pesar de que piensa que hicieron suficientes méritos suficientes: «Hemos merecido algo más aunque esto se trata de que gana el que hace más goles, no el que más domina, llega o centra». Cuco Ziganda ha resumido así su juego: «Ha faltado sólo lo más importante: finalizar. Nosotros desde fuera estábamos disfrutando con el equipo, aunque íbamos perdiendo. Va a llegar, decíamos, porque tiene que llegar», creía el técnico Navarro que ha valorado positivamente el juego de su equipo y lamentado el error del penalti: «Nos hemos equivocado en esa jugada porque no hemos sabido defender un uno contra uno que teníamos controlado. Ha sido un error, pero casi todo lo demás ha sido una buena ejecución que estábamos disfrutando desde el banquillo». «Ellos se hundieron más, nos dejaron huecos y nosotros nos hemos precipitado«, comenta sobre la segunda parte: »Teníamos más gente en su campo y menos ocasiones, todo más espeso, con menos ritmo en la circulación y un poco acelerados queriendo llegar demasiado pronto«, y añade que »nos ha faltado un pase más, dos pases más, para dar tiempo a que la gente se incorporase desde atrás«, sobre los últimos compases del partido. »En el primer tiempo coordinábamos bien las llegadas, y en el segundo teníamos o mucha gente en última línea para recibir, no para rematar, o demasiada por detrás del balón«. «No me preocupa excesivamente porque les veo entrenar y sé que tienen calidad. Si somos capaces de mantener estos ritmos de partido y crear estas ocasiones, eso va a entrar por su propio peso», ha asegurado al ser preguntado por la falta de gol en algunos encuentros. Ziganda cree que no ganar en casa puedes estar haciendo que el equipo se precipite y tenga algo de ansiedad: «Llevamos unos partidos sin ganar y eso puede llevarnos a precipitarnos. Pero sé que definen bien, lo veo cada día. Es cuestión de rachas y confianza, de saber que me va a caer y que voy a rematar con finura donde no llegue el portero». Por último, no ha querido valorar la jugada del penalti a nivel arbitral: «No lo he visto. Nunca hablo de los árbitros. Ha pitado y ya está»; y ha insistido en afrontar con optimismo la campaña: »Se nos está haciendo de rogar la primera victoria en casa, pero el siguiente partido de liga será aquí y tendremos una nueva oportunidad».