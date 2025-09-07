La Cultural merece más pero no tiene gol

Dani González León Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Sin gol no hay victoria. Y eso fue lo único que le faltó a la Cultural. El conjunto leonés ya sabe lo que es sumar puntos en la Liga Hypermotion tras empatar (0-0) ante el Leganés en un choque donde fue mejor, se agarró por momentos a Badía, pero no encontró el camino al gol.

Cultural Badia; Calero, Barzic, Rodri, Hinojo (Larios, min. 83); Bicho (Yayo, min. 75), Thiago, Chacón; Pibe (Mboula, min. 75), Collado (Diallo, min. 61), Paraschiv (Sobrino, min. 61) 0 - 0 Leganés Soriano; Peña, Jorge Sáenz, Lalo, Marvel (Franquesa, min. 79); Diawara, Melero (Guirao, min. 71), Naím (Juan Cruz, min. 55), Duk (Millán, min. 79); Diego García (Pauwels, min. 71), Miguel Árbitro Alonso de Ena (Colegio Aragonés). Mostró amarilla a Miguel y a Lalo por parte del Leganés.

Incidencias Estadio Reino de León. 10.351 espectadores. Jornada 4 de la Liga Hypermotion.

Llona apostó, en pro de encontrar esa «identidad» y ofrecer más en ataque, por su tradicional 4-2-3-1, dejando a Rodri y Barzic como centrales y haciendo debutar a Calero en el lateral derecho.

El equipo leonés trato de salir con personalidad y dominar la pelota, pero lo primero que se llevó fue un susto. Calero cometió un error en la salida de balón y Diego García estuvo a punto de abrir el marcador, pero la pierna de Barzic lo impidió.

Mantuvo su idea la Cultural: querían tener el balón, abrir el campo y buscar el área, donde Paraschiv esperaba que, al fin, le llegase algún centro con ciertas condiciones ventajosas para él.

Badía salvador

Pero, antes, apareció Badía. En una falta lateral, arma con la que el Leganés generó innumerables problemas, el meta catalán tuvo que intervenir de forma milagrosa por dos ocasiones para evitar el 0-1.

A partir de esa oportunidad, en torno al minuto 10, la Cultural se asentó en defensa y no cometió errores atrás que pusieran en peligro el resultado momentáneo. Tampoco logró generar ocasiones en campo rival, pese a que la sensación es que los de Llona iban a mal.

El partido avanzaba y la Cultural tenía más balón, pero no lograba generar ocasiones. Mientras, había 'minipartidos' como el que libraban Rodri y el delantero visitante Miguel de la Fuente, con varios encontronazos hasta que el árbitro mostró la amarilla al '9' pepinero.

Una Cultural a más que no encuentra el camino del gol

Pero, en lo más puramente deportivo, los leoneses se soltaban en ataque. Pibe y Collado recibían cada vez más balones, pero no encontraban rematador. En la que única ocasión que ambos conectaron, Collado no pudo tocar con precisión el balón en la única oportunidad leonesa de la primera parte.

Con Paraschiv y Chacón prácticamente desaparecidos, la Cultural tenía que solucionar ese problema, el de conectar con sus hombres de ataque para poder culminar un partido en el que no estaban siendo inferiores que su rival.

Destacados Édgar Badia Como en Gijón, tuvo una actuación clave para mantener con vida a la Cultural. Varias paradas de mérito le hacen ser uno de los destacados Hinojo El lateral catalán completó un gran partido tanto en defensa como en sus incorporaciones al ataque.

El paso por vestuarios no sentó mal a la Cultural, que ofreció unos buenos minutos. Pibe, con una acción personal que acabó con un centro que no encontró a Chacón, fue el primero en generar un peligro que no se traducía en tiros a portería.

Pero el Leganés las iba a tener aprovechando espacios ante una Cultural más atrevida que en días previos. Miguel de la Fuente se quedó solo ante Badía y el meta catalán, de nuevo, sacó con los pies. Minutos después, Diego Gómez volvió a amenazar a la Cultural con un centro que no llegó a rematar.

La Cultural se lanza a por el triunfo

Ese era el escenario del partido: la Cultural dominaba la pelota; el Leganés, más directo, creaba peligro. Para tratar de dar otro aire al ataque leonés, Llona dio entrada a Diallo e hizo debutar a Rubén Sobrino en punta. El efecto inmediato fue una ocasión de Rodri en un saque de esquina.

Ampliar Thiago Ojeda pelea un balón ante Diego. CD Leganés

La Cultural fue a más, teniendo el balón y, ahora sí, llegando. Fueron grandes minutos de los Llona que, de nuevo a balón parado, rozaron el gol: un jugador del Leganés tocó el balón, que se colaba en la meta visitante, pero Soriano sacó una mano prodigiosa para evitar el tanto leonés.

El equipo leonés quería más que el empate y empezó a acumular méritos para ello, pero descubría quizá de más su retarguardia. Juan Cruz lo intentó aprovechar con una conducción y disparo que atrapó Badía.

Apretó hasta el final el equipo de Raúl Llona. Chacón, con un libre directo, obligó a Soriano a intervenir de nuevo en unos minutos donde, si alguien merecía ganar, era la Cultural.

Los méritos fueron blancos, pero la falta de mordiente ofensiva volvió a penalizar a una Cultural que, ahora sí, ha estrenado su casillero de puntos, que evoluciona pero que todavía tiene que mejorar sobre todo en la faceta ofensiva, esa que tanto preocupa a Llona.

