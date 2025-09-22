Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido El conjunto culturalista ha comunicado la decisión de prescindir del técnico antes de visitar al Real Valladolid

Borja Pérez Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:14 | Actualizado 10:42h. Comenta Compartir

Sorpresa en la Cultural antes del esperadísimo duelo ante el Real Valladolid en el José Zorrilla. El conjunto culturalista, tras la dolorosa derrota ante el Castellón en el Reino de León, ha comunicado la destitución de Raúl Llona como técnico culturalista.

El técnico, artífice del ascenso la pasada temporada, ha sumado únicamente una victoria y un empate en las seis jornadas disputadas, lo que ha provocado esta situación.

El conjunto culturalista, actualmente en puestos de descenso, buscará a través de un nuevo técnico en el banquillo poder encauzar el rumbo lo antes posible para escalar posiciones y seguir luchando por mantenerse en la categoría.

Un periplo exitoso

Raúl Llona se despide de León con una nueva página escrita en la historia de la entidad, tras formar parte del club durante dos temporadas en las que consiguió el anhelado objetivo del ascenso, además de hacerlo manteniendo al equipo líder durante todo el curso 2024/25, algo inédito.

En el inicio del presente curso, tras renovar automáticamente su contrato por el ascenso, las dificultades a la hora de encontrar las piezas necesarias en el mercado de fichajes han supuesto un condicionante de peso en las primeras jornadas.

En total, deja un legado de 86 partidos oficiales a sus espaldas como técnico leonés.

El equipo levantó la cabeza en Santander, exhibiendo su mejor nivel y consiguiendo su primera victoria, pero el golpe de realidad posterior ante el CD Castellón han provocado que el asalto a El Sardinero se quede en el olvido y el club opte por una nueva cara en el banquillo.

Una búsqueda 'express'

Ahora, la cuenta atrás aparece antes de visitar al José Zorrilla este domingo (18:30 horas), donde la Cultural buscará un guion parecido al del Castellón -cambió de entrenador justo antes y ganó por primera vez en el Reino de León- para poder lograr un triunfo importante y salir de la zona roja de la tabla.

Se trata de la segunda destitución de la categoría, precisamente después de la mencionada del Castellón, postulándose ambos clubes como los únicos en cambiar su banquillo hasta el momento.

La Cultural, en su comunicado oficial, ha querido agradecer a Raúl Llona «su trabajo, profesionalidad y educación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles».