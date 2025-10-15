Calero: «No es una final. Tenemos que competir como hasta ahora»

Dani González León Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:20 Comenta Compartir

El lateral de la Cultural y Deportiva Leonesa Iván Calero ha sido el protagonista en la sala de prensa del estadio Reino de León para analizar el partido que este sábado (18:30 horas) mide a los leoneses ante el exequipo del madrileño, el Real Zaragoza.

«No es una primera final, es excesivo ese calificativo. No llevamos ni un tercio de temporada», ha expresado el futbolista de la Cultural, que pide «tranquilidad» y competir «como lo hemos hecho estos días».

«Hemos mejorado en ese aspecto, en ser más consistentes. Ahora nos hacen poco daño y desde la seguridad tenemos una buena base para crecer y construir. Este es el camino», ha expresado Calero.

El jugador madrileño regresó al equipo el pasado lunes ante el Córdoba (1-0) después de cumplir dos partidos de sanción por su expulsión ante el Castellón. En ese impás, hubo un cambio de entrenador en la Cultural: «Sí, pudo afectarme la expulsión. Pero para eso están las plantillas, para aumentar el nivel y la competencia. Y Víctor García ha hecho tres partidos excelentes». Calero también reconoce que la destitución de Llona les «sorprendió», pero que esas situaciones deben de servir para «juntarnos y estar más unidos».

La visita a Zaragoza: «Es una situación complicada»

La Cultural ya están mentalizada para visitar al Zaragoza, el exequipo de Calero, que reconoce que es un «lugar complicado» por la situación que vive y la entidad del club. «No sé qué le pasa al Zaragoza, llevan varios años en un bucle y tienen una historia tremenda, pero a veces es difícil de asumir esas ambiciones. Están pasando una situación jodida que espero que saquen adelante, pero no antes que nosotros», ha expresado.

No sabe qué ambiente habrá allí, pero Calero sí considera que la situación «no es la ideal». «Tienen un pedazo de equipo para sacar la situación adelante y, seguramente, en unos meses la veremos como algo anecdótico», ha afirmado.

Acerca de la Cultural, Calero ve al equipo «tranquilo» y a Ziganda «concienciado», sabiendo que «hemos hecho muchas cosas bien para sacar los puntos» en Córdoba. «El rival también juega y, cuando nos toca proponer y entrar en bloques medios y bajos, es más difícil. No me preocupa, llegará con tiempo», ha concluido.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa