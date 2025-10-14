Rodri y Barzic: la pareja más joven de Segunda pero no exenta de solvencia

Dani González León Martes, 14 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Ziganda ha encontrado a su pareja de centrales. Pese a que los tópicos dicen que los defensores deben de ser jugadores grandes, veteranos y duros, la Cultural cuenta con una de las parejas de defensores más jóvenes de Liga Hypermotion. Pero son solventes.

Rodri Suárez y Matía Barzic parecen haber ganado la partida a Tomás Ribeiro y Quique Fornos – a la espera de la recuperación de Satrústegui – y son, sumando 43 años entre los dos, la pareja más joven de la competición junto a la del Andorra formada por Marc Bombardó (20 años) y Gael Alonso (23 años).

Esta igualdad en este dato se romperá en noviembre, cuando Rodri cumpla 23 años y la pareja de centrales culturalista sume 44 años, al igual que la habitual de la Real Sociedad B formada por Peru Rodríguez (23 años) y Beitia (21 años).

Solvencia y fiabilidad

Esta juventud no ha sido un lastre para el leonés ni para el croata, que se han asentado como los hombres de confianza de Ziganda para el centro de la defensa, como ya lo eran para Llona en las primeras jornadas de competición.

Ante el Córdoba, y con el único debe del gol en contra en el saque de esquina con el que concluyó la primera mitad, ambos completaron un gran partido. Rodri, brazalete de capitán en brazo, logró hasta cinco recuperaciones, ganó todos los duelos aéreos y despejó un balón en línea de gol, a los que sumó otros seis despejes y tres entradas exitosas.

Barzic, que tuvo la ocasión más clara para empatar con un cabezazo en el minuto 89 que Carlos Marín envió a córner, firmó ocho despejes, tres recuperaciones y ganó dos de los tres duelos que libró en un partido donde la defensa de la Cultural volvió a mostrar una buena imagen liderada por dos 'chavales' de 21 y 22 años.

