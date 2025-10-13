El balón parado castiga a la Cultural

Dani González León Lunes, 13 de octubre 2025, 22:35 | Actualizado 22:56h. Comenta Compartir

Es uno de los mantras del fútbol: si no puedes hacer daño en jugadas, hazlo a balón parado. Y así fue como el Córdoba tumbó a una buena Cultural, a la que le faltó acierto en la definición y concentración en el último córner de la primera mitad.

El conjunto leonés cayó por 1-0 en su vista al Nuevo Arcángel con un gol en un saque de esquina y, pese a sus intentos por empatar y ocasiones diversas, Ziganda sufrió su primera derrota en el banquillo culturalista.

Córdoba CF Carlos Marín; Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa; Jacobo (Kevin, min. 81), Requena (Zidane, min. 74), Isma Ruiz; Dalisson (Del Moral, min. 63), Carracedo (Diego Bri, min. 81), Fuentes (Guardiola, min. 74) 1 - 0 Cultural Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho (Diallo, min. 67), Chacón (Paraschiv, min. 83); Sobrino, Collado (Lucas Ribeiro, min. 67), Manu Justo (Cortés, min. 67) Goles 1-0, min. 45+1, Fuentes.

Árbitro Gorka Etayo (Colegio Vasco). Mostró amarilla a Requena, Rubén Alves, Kevin y a Carlos Isaac por parte del Córdoba y a Cortés y a Hinojo por parte de la Cultural.

Incidencias Jornada 9 de la Liga Hypermotion. Estadio Nuevo Arcángel. 16.983 espectadores.

Ziganda optó por tocar lo mínimo el once. El regreso de Calero no se tradujo en su inclusión en la alineación, con la única ausencia - por molestias físicas de Pibe - reemplazada por Manu Justo.

La Cultural salió con la idea clara de cómo plantear el partido. Ante un Córdoba con predisposición para llevar la manija del choque, los leoneses optaron por un bloque medio-bajo y la intención de salir con velocidad y fútbol directo para aprovechar los espacios que se produjeran.

A ello colaboraba también una presión alta de los de Iván Ania, que no permitían salir con facilidad a los leoneses. Eso sí, una vez la Cultural superaba la medular, el equipo leonés cambiaba de 'chip', jugaba con paciencia si la jugada lo requería y abría el campo, buscando mucho a Collado.

No hubo grandes ocasiones en los primeros minutos. La única fue para Vilarrasa con un chut demasiado cruzado desde la frontal. El Córdoba tenía más balón y pisaba más campo rival, pero la Cultural estaba pudiendo controlar al cuadro andaluz.

Los de Ziganda fueron a más. Y su idea también. La presión tras pérdida era intensa y, si no daba frutos, el equipo se replegaba velozmente. Pero si era efectiva, generaba ocasiones de peligro y buenas acciones.

Aun así, en un despite, Fuentes tuvo el primero para los verdiblancos, pero erró en su elección: trató de finalizar el mano a mano por el palo corto y su balón se fue fuera.

Mazazo antes del descanso

Superada la media hora, llegaron las mejores ocasiones de la Cultural. Chacón, en primera instancia, finalizó una buena jugada leonesa con un disparo cruzado que obligó a Marín a sacar una gran mano. En el córner ocasionado, Manu Justo, tras un saque en corto y posterior centro de Bicho, tuvo el gol con un buen remate de cabeza que se fue muy cerca del poste.

El Córdoba empujó en los últimos minutos de la primera mitad, que fueron verdiblancos, y el premio llegó en la última acción de la primera parte. Rodri había evitado, enviando a córner, un chut peligroso de Vilarrasa, pero en ese saque de esquina Fuentes, anticipándose en el primer palo, adelantó a los de Ania justo antes de irse al descanso.

Las claves Bicho y Chacón Mientras les duró la gasolina, fueron los que más capacidad tuvieron para generar fútbol en campo rival. El balón parado El Córdoba da mucho valor a la estrategia y así se adelantó en una acción mal defendida por la Cultural.

La segunda mitad comenzó con sensaciones similares al inicio de partido, con un Córdoba con más balón y dominante que tuvo varias llegadas con cierto peligro que no llegaron a acabar en remates a portería.

La primera clara fue para Manu Justo. El gallego estaba teniendo ocasiones, pero no acierto. Collado lideró un buen contragolpe que acabó en las botas del '9' gallego, que buscó más potencia que colocación y Carlos Marín pudo despejar.

Mejoró la Cultural a raíz de esa ocasión, con más presencia en campo rival y varias llegadas en las que pudo llegar el empate. Chacón ganó protagonismo, Sobrino presencia y la Cultural se veía más cerca de igualar el marcador.

Ampliar Collado, en una acción del partido. Córdoba CF

Ziganda trató de revolucionar el partido con un triple cambio. La imagen no estaba siendo del todo mala, pero la Cultural necesitaba algo más para llegar al empate. Para ello, dio entrada a Diallo, Lucas Ribeiro y Cortés.

Fe hasta el final pero sin premio

Sí es cierto que la Cultural tuvo más balón y presencia en el campo rival, pero no ocasiones claras para igualar el choque. El Córdoba entendió cómo neutralizar a un Chacón con fatiga y así se diluyó parte del peligro que habían generado los leoneses.

Cortés fue de lo mejor en estos minutos en una Cultural que sacó todo su arsenal con la entrada de Paraschiv al césped. Era la manera que tenía Ziganda de ganar presencia en área con el rumano, el delantero más referente de la plantilla leonesa.

Acto seguido, llegó la más clara para la Cultural en un centro de Calero, recién entrado, y un testarazo de Barzic que Carlos Marín sacó a córner. Los leoneses helaron el corazón del Arcángel y el meta cordobés reanimó a los locales.

Cortés y Ribeiro dispusieron de varios disparos en estos minutos, especialmente el brasileño, con dos zurdazos que pudieron ser el gol del empate. El último, con el tiempo casi cumplido, cogió rosca y se fue cerca del poste.

Pero la Cultural de Ziganda sufrió la primera derrota del curso. Pese a que la fe no abandonó a los leoneses en ningún momento, que acabaron con fuerza el partido, el equipo culturalista no pudo equilibrar un marcador desajustado desde la última acción del primer acto.

Ziganda: «Nos falta ser más venenosos arriba» El entrenador de la Cultural, 'Cuco' Ziganda, se mostró «disgustado» por la primera derrota que sufre como técnico de los leoneses, «pero por el resultado, no por cómo se ha comportado el equipo». «El primer tiempo es más que bueno, tuvimos el control, pero nos falta ser más venenosos arriba, mejorar la finalización», ha explicado. El partido ha sido «igualado» para Ziganda, y se decantó de lado cordobés por el córner. «Tuvimos personalidad y nos faltó acertar», ha expresado el técnico, que atribuye esa falta de tino arriba a «confianza y a insistir». «Tenemos buenos jugadores de ataque». Aclarando que la baja de Pibe es por molestias musculares, Ziganda valora que el equipo «juega como entrena» y pide seguir con esa «energía y espíritu» para seguir «compitiendo» en cada partido.

