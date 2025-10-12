leonoticias - Noticias de León y provincia

Gabi, ya exentrenador del Zaragoza.
Fútbol | Cultural

El Zaragoza cambia de entrenador antes de recibir a la Cultural

El club maño, colista, destituye a Gabi y busca entrenador para ocupar el banquillo zaragozano el próximo sábado, cuando se miden ante la Cultural

Dani González

Dani González

León

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:11

Tercera destitución en la Liga Hypermotion. Y tercera que afecta, de forma directa o indirecta, a la Cultural y Deportiva Leonesa.

El Real Zaragoza, colista y próximo rival de los del 'Cuco' Ziganda, ha anunciado este domingo la destitución de su técnico, Gabi Fernández, ante la mala racha de los aragoneses: con seis puntos, son colistas de la categoría.

El primer cese, el de Plat en el Castellón, llegó en la semana previa al duelo ante la Cultural que, tras caer ante los 'orellut', también optó por destituir a Llona y dar el banquillo leonés a Ziganda.

La derrota de los maños ante el Almería este sábado (4-2) ha sido la puntilla para el técnico madrileño, que llegó la pasada temporada al Zaragoza con el reto de salvar la categoría, objetivo que logró. Pero el inicio de curso ha sido decepcionante para los blanquillos.

El Real Zaragoza recibirá el próximo sábado (18:30 horas) a la Cultural – encuentro para el que el club leonés habilitará la plaza de Toros de León para poder seguir el partido – y hoy día es una incógnita quién ocupará el banquillo de los aragoneses.

Mientras rastrean el mercado en busca de inquilinos para el banquillo, todo hace pensar que será Emilio Larraz, técnico del filial zaragozano, quien se hará cargo del equipo.

