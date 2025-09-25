Dos partidos de sanción a Calero por «menosprecio» a los árbitros

Dani González León Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:18 Comenta Compartir

Iván Calero estará dos partidos fuera por sanción. La RFEF ha publicado este miércoles las sanciones correspondientes a la jornada 6 de la Liga Hypermotion, entre las que figuran la del lateral culturalista.

El futbolista madrileño fue expulsado en el duelo ante el Castellón (1-3) en el minuto 87 con roja directa por, según el acta oficial del encuentro, decir al cuarto árbitro: «Vete a la mierda hombre, vete a la mierda, no me jodas».

Así lo reflejó la colegiada del partido, Marta Huerta, lo que ha supuesto que el comité de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol haya sancionado con dos partidos al jugador de la Cultural por «menosprecio o desconsideración hacia los árbitros».

Se pierde el debut de Ziganda

De esta manera, Calero se perderá el duelo de este domingo ante el Real Valladolid (18:30 horas) y el partido en el Reino de León frente al Albacete (lunes 6 de octubre, 20:30 horas), es decir, los dos primeros partidos oficiales de 'Cuco' Ziganda al frente de la Cultural.

El madrileño podría regresar ya para el duelo ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel programado para el lunes 13 de octubre a las 20:30 horas.

