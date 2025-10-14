La Liga prohibe la fanzone de la Cultural en la Plaza de Toros de León El club ha comunicado, tres días después de anunciarlo, que no les permiten organizar el evento previsto con motivo del partido en Zaragoza

Imagen de una fanzone en mayo de este año en la Plaza de Toros de León.

Alberto P. Castellanos León Martes, 14 de octubre 2025, 20:57 | Actualizado 21:26h.

«La Cultural y Deportiva Leonesa informa de que el evento organizado para el próximo sábado 18 de octubre en la Plaza de Toros de León para seguir el partido ante el Real Zaragoza, no podrá llevarse a cabo», comienza el escueto comunicado sobre la imposibilidad que tienen de seguir adelante con lo planificado.

El texto de la Cultural afirma que «el club no ha obtenido la autorización de LaLiga por derechos audiovisuales y paraliza la organización del evento, así como la entrega de las entradas a coste cero para los abonados».

Finaliza la información remitida por la entidad culturalista lamentando «las molestias ocasionadas» y anunciando que «trabajará para poner en marcha otras iniciativas en las que premiar a nuestra afición por su apoyo incondicional».