leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una fanzone en mayo de este año en la Plaza de Toros de León. L.N.

La Liga prohibe la fanzone de la Cultural en la Plaza de Toros de León

El club ha comunicado, tres días después de anunciarlo, que no les permiten organizar el evento previsto con motivo del partido en Zaragoza

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 14 de octubre 2025, 20:57

Comenta

«La Cultural y Deportiva Leonesa informa de que el evento organizado para el próximo sábado 18 de octubre en la Plaza de Toros de León para seguir el partido ante el Real Zaragoza, no podrá llevarse a cabo», comienza el escueto comunicado sobre la imposibilidad que tienen de seguir adelante con lo planificado.

El texto de la Cultural afirma que «el club no ha obtenido la autorización de LaLiga por derechos audiovisuales y paraliza la organización del evento, así como la entrega de las entradas a coste cero para los abonados».

Finaliza la información remitida por la entidad culturalista lamentando «las molestias ocasionadas» y anunciando que «trabajará para poner en marcha otras iniciativas en las que premiar a nuestra afición por su apoyo incondicional».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellan a una mujer de 64 años que cruzaba por un paso de cebra en León
  2. 2 El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II
  3. 3 Un arrollamiento en Valladolid provoca importantes retrasos en la línea de AVE Madrid-León
  4. 4 Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa
  5. 5 El balón parado castiga a la Cultural
  6. 6 El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía
  7. 7 La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León
  8. 8 La costura, un oficio con historia que lucha por no desaparecer
  9. 9 El barrio «más puntero» de la capital berciana, abandonado: «Ponferrada no es Ponferrada, es Ponfenada»
  10. 10 Herido un motorista tras chocar contra un coche en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Liga prohibe la fanzone de la Cultural en la Plaza de Toros de León

La Liga prohibe la fanzone de la Cultural en la Plaza de Toros de León