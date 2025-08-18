Los incendios de Barniedo, Fasgar y Oencia se «complican» con «el rescate» de algunos vecinos Muchos vecinos de los ocho incendios en nivel 2 de la provincia se está quedando para salvar las casas, lo que ha puesto en riesgo sus vidas en varios puntos

I. Santos León Lunes, 18 de agosto 2025, 14:05 Comenta Compartir

Una climatología «más benévola» marca la actividad de los operativos de incendios que comienzan a trabajar en fuegos «más normales», tras varios días enfrentandose a «tormentas de incendios que han sido desccontroladas. Una situación que ha provocado el desalojo de un total de 72 localidades, con 4.813 personas que están fuera de sus domicilios y también dos pueblos confinados con una población de 54 vecinos.

El Cecopi reunido este lunes, 18 de agosto, abordó la situación de la provincia y marcó las pautas para trabajar en una jornada en la que se espera que la climatología, que «nos dicen que es algo más benévola en la jornada de hoy», permita avanzar en esa lucha contra incendios.

La evolución de los incendios «no ha sido muy positiva durante la noche, a pesar de que hemos tenido una humedad relativa mayor que las noches anteriores», tal y como ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego Pinedo. Los técnicos remarcan que «de alguna forma esa humedad permite empezar a tratar los incendios como incendios forestales», como los que se han visto en otras campañas y no como «lo que hemos experimentado en los últimos diez días».

En estos momentos, León mantiene ocho incendios forestales en IGR de gravedad 2 y tres más en IGR nivel 1. Estos son los que más preocupan, aunque en la provincia hay 21 fuegos activos, algunos de ellos desde el pasado viernes 8 de agosto. En este sentido, llegó una buena noticia después de días complicados y es que «baja a nivel uno el incendio de Castrocalbón». Después de haber estado durante muchas jornada en IGR 2.

Repaso a los incendios el lunes

El incendio de Llamas de Cabrera preocupa porque «se ha colado hacia Castillo de Cabrera y Maragatería y eso ha motivado pues que haya que hacer un esfuerzo en esta zona», explicaba Diego Pinedo, y recordaba que esa zona pertenece al Camino de Santiago. Se trabaja con cortafuegos y medios aéreos para frenar el avance de ese incendio.

En lo que tiene que ver con el incendio de Fasgar en Murias de Paredes, la jornada del domingo fue muy complicada, «tuvimos que evacuar a parte del operativo por la situación en la que se encontraban» ante un incendio muy complicado. Se continuará este lunes con medios aéreos y también con medidas contra el fuego para intentar «sujetar» el frente.

En el caso del incendio forestal de Anllares, «ayer tuvimos malas noticias, porque parecía que avanzaba hacia Valdeprado, esa parte ha mejorado, pero ha crecido por el lado oeste hacia el valle de Fornela». Se trabaja con medios aéreos y con cortafuegos para evitar que llegue a la población de Faro, que es la primera población de entrada al Valle de Fornela.

El fuego de Paradilla está mejor pero se mantiene un dispositivo amplio de medios porque está en un lugar donde hay un entorno con muchas poblaciones y hay que estar estar vigilantes.

En el de Gestoso, en el que nació en Orense en la zona de de Oencia, el domingo se produjo una situación «muy muy muy compleja donde tuvimos que rescatar a diferentes vecinos que se habían quedado en alguna población» para salvar el fuego y las llamas se acercaban con peligrosidad al pueblo. Finalmente, «salió bien, pero tuvimos que hacer un esfuerzo porque incluso una brigada de la Junta de Castilla León tuvo que quedarse en Oencia para defender con los vecinos el pueblo».

En estos momentos, se trabaja en esa zona de Oencia para que de alguna forma no atraviese la carretera de Santo Tirso y se vaya hacia eh Corullón. El de Molezuelas/Castrocalbón ha ido bien, se ha bajado de nivel de gravedad de dos a uno, pero sigue habiendo reproducciones y tenemos que seguir trabajando en el incendio.

En en el incendio de Barniedo de la Reina, en el frente de Picos de Europa, en la jornada del domingo se desalojó a la población de Valdeón y aseguran que «el flanco sur está peor que el flanco norte». En este sentido, Diego Pinedo explicó que el flanco norte «no ha avanzado hacia Valdeón», no tuvo que cortarse el puerto de Panderueda. Sin embargo, el flanco sur, la zona de la Reina desde Barniedo hasta Llánaves es donde se ha tenido que trabajar con contrafuegos para defender las poblaciones. En este caso, se avisaba que hay viviendas afectadas en un pueblo de Palencia. El fuego de Canalejas, el que nació en el municipio de Almanza, ha crecido hacia la zona de Palencia. Eso provocó problemas fundamentalmente en Guardo, pero los técnicos aseguran que está controlado en su cabeza y se trabaja para que no se vaya hacia la zona de Puente Almuhey y Cisterna.

En La Uña, que también estaba en el parque regional de Riaño y Mampodre, sigue siendo un incendio importante, porque ya se han quemado casi 400 hectáreas, pero en estos momentos está contenido.

Finalmente, el fuego de Orallo, en Villablino, «no ha ido mal» y sigue sin «virulencia».

Temas

Incendios

Oencia