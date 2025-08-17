Picos de Europa, amenazado por dos incendios que obligan a desalojar el Valle Los fuegos de Barniedo y el procedente de Asturias hacia Caín de Valdeón suponen un gran riesgo para la población y el espacio natural protegido

El Parque Nacional Picos de Europa, situado en el norte de la provincia leonesa, en la frontera con Asturias y Cantabria, está siendo gravemente amenazado por los dos incendios que avanzan descontrolados en la zona.

Desde que este sábado, cerca de las nueve de la mañana, se originó un nuevo foco en Caín de Valdeón, la situación ha empeorado, lo que supone un riesgo importante para la población de la zona y para el espacio natural protegido de Picos de Europa.

Evacuación en la zona

Los incendios que también están arrasando a su paso con la zona sur de Asturias han provocado que, a través de la Ruta del Cares, las llamas llegarán hasta Caín, población que tuvo que ser evacuada en la tarde del sábado.

El desalojo se llevó a cabo en este caso, según el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego, por el riesgo «de desprendimiento de piedras», aunque en todo momento han asegurado que «no corre peligro la localidad de Caín».

Posada de Valdeón, en peligro

Además de este foco, el que más preocupa por la violencia con la que viene actuando es el de Barniedo de la Reina, actualmente en nivel 2 de peligrosidad. El propio delegado reconoce que «el fuego tiene en torno al 50% del perímetro en fase de estabilización, pero los vientos pueden provocar que se complique y avanza hacia el término municipal de Posada de Valdeón».

En este ámbito, el alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, reconoce a leonoticias que, en su pueblo, «el centro de mando está centrado es proteger las casas y la gente del pueblo está arando toda la tierra posible».

Sin embargo, según ha podido saber este medio, además de Caín de Valdeón, se va a proceder a la evacuación en la tarde del domingo de las demás localidades del valle ante el riesgo de que las llamas alcancen la población.

Actualmente, hay múltiples medios desplegados en la zona, entre los que se encuentran «un camión de la UME, dos brigadas, dos hidroaviones y helicópteros», centrados todos ellos en frenar las llamas que arrasan la zona. A ellos, además, se han sumado refuerzos internacionales llegados desde Italia, también inmersos ya en las labores de extinción contra el fuego.

Todo ello, mientras la Protección Civil envió este sábado una alerta a todos los dispositivos móviles de la provincia que pedía «abandonar todas actividad deportiva y recreativa en el entorno natural» a causa del grave peligro por los incendios forestales.