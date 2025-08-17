leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Evacúan once nuevos pueblos por los incendios de Gestoso, Fasgar y Yeres/Llamas
Lluvia de ceniza en Ponferrada de los diferentes incendios que están activos alrededor de la comarca del Bierzo. César Hornija

El incendio Yeres-Llamas de Cabrera presenta una situación «muy complicada»

Los técnicos piden a los vecinos que obedezcan las órdenes de desalojo

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:12

«Llevamos 48 horas con condiciones muy, muy desfavorables y unos comportamientos anómalo, muy virulentos del fuego. Ya tiene 120 kilómetros de perímetro, estamos trabajando y defendiendo los pueblos». Así se refería esta tarde del director técnico del incendio, Enrique Rey, a la evolución del fuego Yeres-Llamas de Cabrera, extendido a diversos pueblos del Bierzo y que avanza hacia la comarca de la Maragatería.

La prioridad, dijo, es la seguridad de los vecinos y del personal del operativo que trabaja para extinguirlo. «Y esperar que nos den oportunidad. Estamos con todas las predicciones meteorológicas, analizando el territorio y buscando oportunidades para la noche; para mañana parece que mejoran las condiciones y cuando nos ofrezcan oportunidad pues plantear una estrategia de ataque indirecto, con mucha maquinaria, de intentar al final poder encerrarlo», detalló.

En sus 30 años de trayectoria profesional, reconoció, no había vivido una situación similar a la de estos días. «Todos los incendios están con la misma violencia, la misma intensidad. Estamos hablando no solo de León, sino Orense, Asturias, Extremadura, Portugal... Es tan extenso y esa simultaneidad es lo que nos trae absolutamente en jaque», comentó.

También quiso poner en valor el trabajo de todos los profesionales que luchan estos días contra el fuego. «Están dando mucho más de lo que profesionalmente se les podría pedir», recalcó e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que obedezca las órdenes de desalojo.

«Si se hace una medida preventiva de protección, realmente es para protegerles. Si no lo hacen, se ponen en riesgo ellos, pero también dificultan y limitan los trabajos de extinción y ponen en riesgo los trabajadores, las cuadrillas, los profesionales que están trabajando, que al final tienen que interrumpir maniobras por sacar a esas personas y dejan el fuego suelto que luego incluso les puede crear algún problema».

