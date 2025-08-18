Así se comportan los incendios de León: «Están fuera de la capacidad de cualquier operativo» Con más de una veintena de incendios forestales activos y unas condiciones complicadas, los fuegos de la provincia leonesa explicados por el jefe del centro autonómico de mando, Juan Espinosa

Más de una semana con la provincia de León en llamas. Más de una semana luchando contra el fuego con la impotencia de no ver conseguido el objetivo. Y cuando parece que el foco está controlado y el perímetro estabilizado se vuelve a reactivar con más virulencia, como ocurrió con el incendio de Anllares del Sil que, tras 48 horas controlado, volvió a obligar a evacuar a la población.

Son varios los técnicos de los diferentes incendios los que han explicado en León la situación,pero también desde la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se ha querido ilustrar que los fuegos que se están registrando en la comunidad estos días «son incendios fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo».

Además sin incendios que preocupan por su simultaneidad, extrema intensidad y vientos erráticos que hacen imposible predecir su comportamiento y dirección, ponen en peligro constantemente a los medios intervinientes y obligan, en ocasiones, a retirarse a los equipos de extinción a lugar seguro para establecer nuevas estrategias.

«Son incendios fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo», ha reiterado la Consejería de Medio Ambiente. El jefe de jornada en el centro autonómico de mando, Juan Espinosa, ha ejemplificado la situación con un vídeo del incendio en Canalejas, que sirve para explicar también lo que ha sucedido en Yeres, Llamas de la Cabrera, Porto, Molezuelas de la Carballeda, Herradón o Cipérez (San Cristóbal de los Mochuelos), entre otros.

«Llevamos unos días muy difíciles, tanto la población de las zonas afectadas, como nosotros. Todo el mundo está dando el 150%». Esta frase era de Víctor Fernández, director de extinción en el incendio de Barniedo de la Reina, en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y que amenaza también al Parque Nacional de Picos de Europa. pero «el comportamiento del fuego es imprevisible».

En todo caso, se insiste en que la prioridad sigue siendo las personas, las poblaciones y el monte, «en este orden».