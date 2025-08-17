El viento «pone en riesgo» al operativo en una jornada marcada «por la ayuda vecinal» Un grupo tuvo que ser «rescatado» con el helicóptero de Oencia, tras quedar trabajando contra el fuego después del desalojo del pueblo

Nueve incendios en IGR2 y dos en IGR1 con «vientos muy elevados, variables y que no sabíamos de donde venían». Este es el resumen de una jornada complicada en la provincia de León. Una más en una lista de diez días con unas condiciones difíciles que activan los fuegos cuando parecen estar controlados,

A pesar de todo, el operativo sigue trabajando en los diferentes focos activos con un cansancio acumulado que también complica la extinción. La climatología, en concreto los vientos fuertes y muy variables han hecho que el los incendios sean difíciles de controlar en muchos sitios. «No sabíamos si venía de un lado, si venía de otro», relató el delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego quien manifestó que esto «ha puesto en riesgo incluso al propio operativo en determinadas zonas de la provincia». Y en este sentido, explicó que «incluso han tenido que ser rescatados» con el helicóptero ante la cercanía de las llamas a la localidad de Oencia. Aunque en ningún momento se ha temido por su vida.

También la situación en Fasgar se complicó a lo largo de la tarde donde los vientos cambiantes han rodeado al pueblo y obligado a desalojar otras localidades afectadas por el incendio.

Una situación «muy compleja» que ha incrementado el número de pueblos desalojados hasta las 62 localidades con 32 pueblos más evacuados en este domingo y por encima de las 2.000 personas fueras de sus casas.

Resumen de los incendios en León

«En definitiva, la situación es complicada y compleja». Con estas palabras finalizaba el delegado territorias de la Junta de Castilla y León el resumen de los incendios activos en la provincia y su evolución en este 17 de agosto, cuando algunos de ellos llevan diez días activos. Situación compleja en la zona noreste de la provincia, con el incendio de Barniedo de la Reina, donde se ha trabajado para controlar que no llegaran las llamas al pueblo de Valdeón, pero donde se ha tenido que desalojar todo el valle. Por su parte, se mantiene dejalojada toda la vertiente de la Reina.

Un incendio en el «se ha trabajado, pero las dificultades han sido muchas y complejas, a pesar de contar con medios y con el apoyo sobre todo de extinción aérea». Diego Pinedo remarcó que «es muy compleja la zona y la climatología no ha ayudado nada».

En el caso del incendio que venía de Orense, la situación ha sido muy parecida en el municipio de Oencia y se ha tenido que ir desalojando de forma paulatina diferentes localidades. En este caso, se ha complicado sobre todo a última hora de la tarde por los vientos, ya que «era un vendaval, una tormenta de fuego que ha hecho muy difícil trabajar». A pesar de ello, desde la Junta remarcan que «el operativo trabaja sin descanso y en muchos casos con el apoyo de algunos ciudadanos».

Este domingo ha entrado en León un fuego que venía de Porto de Zamora y que se ha metido por la zona de La Baña, en la zona de Encinedo, es un incendio que todavía no está calificado.

El incendio de Anllares, también se ha complicado a última hora de la tarde, se ha ido hacia Valdefrados de nuevo y se lucha para intentar controlarlo.

El incendio de Almanza, el llamado de Canalejas a última hora de la tarde ha amainado un poco el viento, está bajando algo la temperatura, se nota algo más de humedad y «nos dicen que está más tranquilo». Todo ello, tras un día muy complicado ya que «se ha metido en la provincia de Palencia y ha amenazado Guardo». Desde la delegación confían en que la noche «permita contar una situación de mejoría».

El incendio de Orallo, sigue en la misma situación y el de Fasgar, «que no había dado guerra en los últimos días, se ha complicado muchísimo» y ha obligado a desalojar Fasgar, Vagapujin, Posada, Torrecillo y Barrio.

Otro de los fuegos que ha complicado la situación en la provincia en esta jornada de domingo ha sido el de Llamas de Cabrera ya que ha soplado el viento en paralelo en la zona de de Maragatería y ha obligado a desalojar varias localidades por riesgo para la población.

En relación al humo que hay en toda la provincia a causa de los incendios de la provincia, desde la Junta han querido pedir calma y precaución. Se pide que se evite realizar actividades que impliquen esfuerzo físico al aire libre