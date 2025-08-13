Mañueco advierte que «aún quedan momentos difíciles» por los incendios de León y Zamora El presidente de la Junta ha anunciado un plan de acción inmediata para los afectados. «Desde el sábado se originaron 90 fuegos en la región, 14 en León»

La trágica situación que viven las provincias de León y Zamora, en las que el avance de las llamas se ha cobrado ya una víctima mortal y más de siete personas han resultado heridas (cuatro en estado crítico) además de obligar al desalojo de más de 8.200 vecinos de cincuenta pueblos obliga a la Junta de Castilla y León a tomar medidas «inmediatas» para paliar los efectos de estos fuegos que por momentos escapan al control de los medios de extinción.

«A día de hoy la situación es mejor que ayer aunque los incendios siguen activos y vamos a tener momentos difíciles», ha señalado Alfonso Fernández Mañueco en una comparecencia posterior a la reunión con miembros de su Ejecutiva para abordar las actuaciones de reconstrucción de las zonas afectadas por el fuego.

Aunque el presidente de la Junta no ha desvelado la inversión que conlleva este plan de acción inmediato ha recordado que «en los incendios de la Sierra de la Culebra destinamos 35 millones de euros y en esta ocasión destinaremos lo que sea necesario, no vamos a escatimar gastos».

Las medidas encaminadas a paliar los efectos de estos fuegos que han arrasado miles de hectáreas y han afectado zonas habitadas se centrarán especialmente en la recuperación de viviendas y otros bienes, enseres y propiedades de particulares a los que irá destinada «una ayuda generosa y suficiente», tal y como ha anunciado Mañueco. Ayudas que se completarán en la recuperación de infraestructuras públicas afectadas como carreteras o instalaciones hidráulicas.

«Pondremos en marcha una actuación específica para agricultores, ganaderos y apicultores afectados garantizando el cobro directo de la PAC, así como ayudas de emergencia para la alimentación de animales afectados, también para la reposición de animales fallecidos y para la actividad agricultores y ganaderos», ha matizado.

Este plan especial del que se detallarán las partidas presupuestarias el próximo jueves también tendrá en cuenta las ayudas directas a empresas de personas afectadas «como sucedió hace tres años en la Sierra de la Culebra, además de destinar al 100% en las ayudas a la inversión de nuevos proyectos empresariales», ha explicado el presidente de la Junta, quien ha reiterado la celeridad con la que llegarán a materializarse estas medidas. «En un año los vecinos de la Sierra de la Culebra tuvieron las ayudas».

La inversión comprende además un plan de recuperación y mejora específico para Las Médulas que comprende la mejora de la estructuras dañadas por el fuego en esta zona que es patrimonio de la humanidad. «Intervendremos en el aula arqueológica y en el mirador de Orellán, además de repoblar la zona arbustiva de ese enclave y su restauración forestal cuanto antes, a la par que pediremos que se declare zona catastrófica», continuaba el presidente, quien ha respaldado la gestión que ha mantenido el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desde el inicio de los incendios y se ha mostrado «satisfecho» por su gestión en los mismos.

Mañueco ha aprovechado para aclarar que desde los incendios de la Sierra de la Culebra, que arrasaron más de 60.000 hectáreas en 2022, «se alcanzó un acuerdo fruto del diálogo social en el que se duplicó el presupuesto destinado a la extinción de incendios y con el fin de mejorar las condiciones retributivas y laborales de los profesionales, dotar de más medios terrestres y aéreos invirtiendo 74 millones de euros en la prevención y más de 200 millones entre prevención, brigadas y medios dedicados al operativo». Este año, y tras ver de nuevo las consecuencias de incendios «que arrasan con todo a su paso y que debido a condiciones climatológicas adversas y extremas quedan fuera del alcance de la capacidad de extinción tomaremos decisiones tras una nueva reunión para ver en qué hay que mejorar».

1.500 efectivos luchan contra el fuego

Mañueco se ha defendido de las críticas de vecinos afectados, sindicatos, voluntarios y miembros de las brigadas que denunciaban el abandono y la falta de medios en la extinción de estos fuegos. «La Junta cuenta con suficientes medios y en estos momentos hay 1.500 personas trabajando en el operativo en distintos turnos, pero en determinados momentos las circunstancias meteorológicas adversas como las que se dieron ayer, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, calor extremo y sequedad de las zonas afectadas provocaron que los fuegos estuvieran de nuevo fuera de la capacidad de extinción».

De hecho, ese 'fuera de la capacidad de control' lo ha empleado en varias ocasiones durante su intervención ante los medios, donde ha explicado que «bien por causas fortuitas o por la mano del hombre como se ha demostrado en algunos casos, desde el fin de semana se han declarado un total de 90 incendios en la región, 70 de ellos entre el sábado y el domingo y 14 en León».

Algunos de ellos actuando con tal virulencia y velocidad que eran capaces de avanzar más rápido que los propios medios terrestres al alcanzarse rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

El presidente de la Junta ha mostrado sus condolencias a la familia de Abel Ramos, el hombre de 35 años que falleció ayer en León al quedar atrapado en el fuego de Nogarejas. «Sé que es complicado pero es importante escuchar las instrucciones que den los equipos técnicos, autoridades y desde el Cecopi. La vida es lo único que no tiene solución, todo lo demás tiene repuesto y la vida humana, no», ha finalizado el presidente de la Junta, quien ha expresado que no va a entrar «en el juego frívolo de quienes son capaces de usar el sufrimiento de las personas creyendo que así van a tener rédito político», en alusión a las publicaciones en redes sociales del Ministro de Transportes, Óscar Puente.

Tenemos que tener la cabeza fría y hacer esfuerzos de cara al futuro desde el agradecimiento profundo de todos los que intentan contribuir de manera voluntaria y generosa. Es difícil dejar el pueblo.