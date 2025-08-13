leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León
Abel Ramos (izquierda) saluda al vicepresidente de la Diputación de León.

Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León

El joven de 35 años perdió la vida en la tarde del martes, 12 de agosto, al combatir el incendio forestal que azota la comarca de la Valdería

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:11

«Una huella imborrable». Abel Ramos deja una ciudad y una comarca rotas de dolor. Un joven implicado en las actividades y la vida de la comarca que no dudó en prestarse voluntario y poner sus herramientas al servicio de la comunidad.

Fue así como el lunes entró a formar parte del operativo que lucha contra el incendio de Castrocalbón, que inicialmente comenzó en la provincia de Zamora y acabó saltando a León.

Con una desbrozadora y como voluntario se puso bajo las órdenes de quienes cordinaban la zona. Abel Ramos trabajaba con un compañero cuando fue sorprendido por «dos lenguas lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva y le atrapó el incendio».

Alma del Motoclub Bañezano

Abel Ramos, alma del Motoclub Bañezano, es el voluntario de 35 años que perdió la vida en el incendio de Nogarejas y dejó una comarca desolada. «El fuego que azota tu querida tierra leonesa ha quebrado tu vida ejerciendo de voluntario para evitar males mayores», comentaba en redes sociales un amigo de la víctima.

Abel Ramos (izquierda), en el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza.

Ramos era «el alma» del Motoclub Bañezano que este fin de semana ha celebrado el Gran Premio de Velocidad. El joven leonés estaba siempre en primera línea de la organización para que todo estuviera perfecto. También quiso ponerse en primera línea para ayudar cuando su comarca lo necesitó y así lo hizo.

«La vida no es justa y no lo ha sido contigo porque te has ido demasiado pronto pero tu memoria siempre estará presente con todos los que amamos este gran deporte llamado motociclismo», le despiden sus amigos en redes.

