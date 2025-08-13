Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León

08:05

La jornada del martes ha sido la más complicada. Un joven ha perdido la vida durante el operativo de lucha contra el incendio forestal de Castrocalbón, en la localidad de Nogarejas. El fallecido, de 35 años de edad, era una persona que había sido integrada en el operativo, porque había aportado medios “de interés” para la extinción del fuego. En el momento del suceso, en torno a las 19:17 horas, la víctima mortal se encontraba con otro joven, de 36 años, que ha sido herido de gravedad por las llamas.