Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León
Te contamos en directo la última hora de lo que ocurre en los diferentes fuegos activos en la provincia de León
León
Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:00
08:42
La víctima mortal, los heridos, los centenares de afectados y miles de desplazados por los incendios de León han concentrado numerosos mensajes de condolencia y apoyo en redes sociales como los de los presidentes de los gobiernos central y autonómico, instituciones y partidos, entre otros.
08:15
La situación se sigue complicando en la comarca de Valdería con dos pueblo más evacuados por la cercanía de las llamas. Ya son más de 5.000 personas desalojadas en esta zona.
08:05
La jornada del martes ha sido la más complicada. Un joven ha perdido la vida durante el operativo de lucha contra el incendio forestal de Castrocalbón, en la localidad de Nogarejas. El fallecido, de 35 años de edad, era una persona que había sido integrada en el operativo, porque había aportado medios “de interés” para la extinción del fuego. En el momento del suceso, en torno a las 19:17 horas, la víctima mortal se encontraba con otro joven, de 36 años, que ha sido herido de gravedad por las llamas.
08:01
Buenos días, seguimos la información en directo de los incendios activos en la provincia de León. La situación es cada vez más complicada cuando hay miles de leoneses desalojados de sus casas por el riesgo y la cercanía de las llamas.
