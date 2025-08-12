Mañueco: «En Valladolid no todos somos como Óscar Puente» El presidente de la Junta acusa al ministro de Fomento de «frivolizar con el sufrimiento» y arropa al consejero de Medio Ambiente del que asegura «ha estado al pie del cañón en todo momento»

Alberto P. Castellanos León Martes, 12 de agosto 2025, 13:50 Comenta Compartir

Las redes sociales, X en gran medida, son desde hace tiempo un altavoz imprescindible para Óscar Puente. El último capítulo de ministro de Fomento del Gobierno central ha llegado tras valorar negativamente la ausencia de declaraciones del presidente de la Junta desde que comenzaran los incendios en León.

En una publicación, el vallisoletano ha calificado a Alfonso Fernández Mañueco y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de «sinvergüenzas» por «estar de farra» mientras estaban activos esos fuegos.

Criticas también del portavoz nacional de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, que ha exigido la dimisión «hoy mismo» del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por «la incompetencia, la inacción y la pasividad» mostrada ante los incendios de asolan Castilla y León, así como la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

«Después del pavoroso incendio que hace dos años asoló la Sierra de la Culebra -Zamora- y que costó vidas humanas, está claro que la Junta de Castilla y León ha desatendido absolutamente a todo el mundo como las reivindicaciones de los profesionales, de los bomberos forestales y también las reivindicaciones políticas», ha apuntado el leonés Pablo Fernández, convencido de que «con un operativo tan insuficiente, tan poco dotado y en condiciones tan precarias, los incendios seguirán asolando Castilla y León año tras año».

Cádiz y Gijón

Dos declaraciones que se producen porque el presidente autonómico se encontraba de vacaciones en Cádiz hasta el lunes y han llegado críticas porque «ha tardado tres días» en aparecer; y el consejero estaba «de comida» en Gijón el domingo a mediodía por la celebración del día de León en la feria de esta ciudad asturiana.

Suárez-Quiñones ya había respondido tras el Cecopi del lunes por la mañana que todos «tienen que comer» y que «tras esa comida ya estaba de camino hacia Ponferrada para mantener una reunión en cuanto se supo que la situación se había complicado», una respuesta similar a la que ha dado Mañueco en León: «Si algo se puede decir del consejero de Medio Ambientes es que está al pie del cañón».

«No todos en Valladolid somos como Puente»

La respuesta del mandatario autonómico ha llegado tras el Cecopi celebrado en la mañana del martes 12 de agosto, también a las palabras del titular de Fomento en el Ejecutivo central: «Cuando una persona como Óscar Puente, ministro del Gobierno de Sánchez, que tiene altas responsabilidades utiliza de forma frívola el sufrimiento de las personas es algo que nos avergüenza», ha criticado Mañueco.

«Para mi sería muy fácil hablar de su política, pero no me voy a rebajar. En política no vale todo y no me voy a rebajar a su altura», ha añadido el salmantino y también líder del PP en Castilla y León que ha querido mandar «un mensaje a toda España» al asegurar «que no todos en Valladolid somos como Óscar Puente».